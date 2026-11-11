Un nuevo y grave hecho de violencia sacudió este martes la tranquilidad del sector industrial de Cali, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta perpetraran un atentado terrorista al lanzar un artefacto explosivo tipo granada contra las instalaciones de la sede de RCN, ubicada estratégicamente en la carrera 8 con calle 30, en el barrio Industrial Los Mangos, una zona caracterizada por su alta actividad comercial, la presencia de múltiples bodegas y el constante flujo vehicular en el oriente de la capital vallecaucana, según informó Blu Radio.

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Pese a la contundencia de la detonación y al profundo temor que el estallido sembró entre los transeúntes, residentes y empleados de los establecimientos vecinos, las autoridades policiales confirmaron de manera preliminar que el ataque afortunadamente no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas. La onda expansiva y los fragmentos del explosivo causaron alarma generalizada en el perímetro, lo que motivó una llamada inmediata a las líneas de emergencia por parte de los ciudadanos que presenciaron el momento exacto en el que los agresores emprendieron la huida a toda velocidad tras arrojar el artefacto letal contra el frontis del medio de comunicación.

Ante la gravedad de la situación y la amenaza directa contra la infraestructura de un medio de comunicación masiva, la Policía Metropolitana de Cali desplegó un plan candado y un operativo de persecución por los corredores viales aledaños. Gracias a la rápida reacción de los cuadrantes y a la oportuna información suministrada por la comunidad, los uniformados lograron interceptar y capturar a dos hombres señalados de ser los presuntos autores materiales de este atentado criminal. Inmediatamente después de las detenciones, la zona fue completamente acordonada por expertos en explosivos y unidades de investigación criminal, quienes procedieron a asegurar el perímetro para recolectar material probatorio, huellas y grabaciones de cámaras de seguridad que permitan esclarecer los móviles del suceso.

Este atentado terrorista se suma a un complejo panorama de orden público y añade tensión al gremio periodístico, registrándose apenas unos días después de que directivos y profesionales de diversos medios de comunicación del país denunciaran públicamente haber recibido amenazas intimidatorias contra su labor informativa. Las autoridades competentes analizan si existe un hilo conductor entre dichas advertencias intimidatorias y la escalada violenta perpetrada contra la sede radial y televisiva en la sucursal del cielo.

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Paralelamente, las autoridades del departamento confirmaron que horas antes de este suceso se reportó otro atentado de carácter terrorista en la zona rural del municipio de Palmira, específicamente contra la infraestructura de la hidroeléctrica de Amaine. Hasta las instalaciones operadas por la empresa Celsia llegaron varios hombres fuertemente armados para activar un artefacto explosivo que dejó daños materiales de consideración en las estructuras técnicas del complejo energético. Las primeras hipótesis del Ejército Nacional atribuyen esta incursión armada a la autodenominada estructura criminal Adán Izquierdo, una de las facciones de las disidencias que operan bajo el mando de alias Iván Mordico en la región. No obstante el impacto en la infraestructura de la hidroeléctrica, los reportes oficiales confirmaron que el servicio de energía eléctrica se ha seguido prestando con total normalidad tanto en el municipio de Palmira como en las poblaciones circunvecinas del Valle del Cauca, mientras los gabinetes de seguridad redoblan pie de fuerza en puntos estratégicos.