Bruce Mac Master reaccionó al nombramiento de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y le envió un mensaje público para desearle éxitos en su gestión. El expresidente del gremio destacó la relación personal y profesional que tiene con su sucesora y manifestó su respaldo a la nueva etapa de la organización.

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“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional, por su elección en la presidencia de la ANDI y sobre todo mi más profundo deseo por el éxito de su gestión al frente de esa maravillosa organización. Su éxito será el éxito de todos”, escribió Mac Master en su cuenta de X.

(Vea también: Primera reacción del Gobierno De la Espriella a nueva presidenta de la Andi, tras roces con Mac Master)

Murgas llega al cargo después de dirigir durante cinco años la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). Es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y cuenta con experiencia en el sector energético, pues también trabajó en Ecopetrol y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Su elección tiene un componente histórico: será la primera mujer en dirigir la ANDI desde su fundación en 1944.

Su llegada se produce después de la salida de Mac Master, quien presentó su renuncia el primero de octubre de 2026, luego de permanecer cerca de 13 años al frente del gremio empresarial. En su carta de despedida aseguró que existían “múltiples presiones” que estaban afectando la capacidad de la organización para actuar con independencia. Su retiro ocurrió en medio de las tensiones entre la ANDI y el Gobierno nacional, aunque el dirigente no detalló en su comunicación cuáles eran las situaciones específicas a las que se refería.

Ahora, Murgas tendrá el desafío de representar a los empresarios en una nueva etapa de la relación con el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Entre los asuntos que tendrá sobre la mesa están la inversión, la competitividad, el empleo formal y el diálogo entre el sector privado y el Ejecutivo. Su gestión también estará bajo atención por el reto de mantener la autonomía del gremio después de las circunstancias que rodearon la salida de su antecesor.

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