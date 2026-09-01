Por: Portal Bogotá

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Luego del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, diferentes zonas y municipios resultaron afectados, lo que dio paso a una nueva etapa centrada en la recuperación y reconstrucción de los territorios perjudicados. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Bogotá, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) decidió actuar de inmediato para mantener la conectividad en las regiones más impactadas. En un primer momento, la prioridad fue restablecer y garantizar los servicios de telecomunicaciones en los lugares donde la conectividad resultó comprometida.

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Actualmente, ETB, en alianza con Hughes y Districez, anunció una medida de ampliación temporal del ancho de banda en hasta 380 Centros Digitales ubicados en los departamentos de Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Según se informó, esta implementación comenzará desde el momento del anuncio y se proyecta que la conexión mejorada se mantenga durante unos dos meses tras su activación. El objetivo de este refuerzo tecnológico es asegurar que las comunidades cuenten con los recursos necesarios para continuar con actividades esenciales como la educación, la comunicación y el desarrollo cotidiano mientras se avanza en el proceso de reconstrucción.

El presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Diego Molano Vega, indicó: “Sabemos que la recuperación de estos territorios tomará tiempo y que volver a la normalidad implica recuperar muchas cosas, entre ellas la posibilidad de estudiar, comunicarse y mantener en marcha las actividades de cada comunidad”. Así, ETB busca aportar desde el campo tecnológico, ofreciendo soluciones que permitan avanzar colectivamente en medio de la crisis.

La empresa también apoyará al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) proporcionando siete kits de conectividad satelital con velocidades de hasta 50 megabits por segundo (Mbps). Esta tecnología es relevante en situaciones donde la infraestructura terrestre se encuentra afectada o es inexistente, pues permite suministrar acceso a internet de manera temporal. De acuerdo con la priorización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), estos kits serán instalados en los municipios de Andalucía, Argelia, Bolívar, El Cairo, La Cumbre, Zarzal y Tuluá, todos ubicados en Valle del Cauca.

Además de la conectividad, ETB ha movilizado a su equipo para realizar donaciones voluntarias, descontadas por nómina, y la recolección de alimentos no perecederos y elementos de aseo. Estos insumos serán canalizados hacia las comunidades afectadas a través de entidades reconocidas como Cruz Roja Colombiana y otras fundaciones. Esta suma de esfuerzos técnicos y humanos refleja el compromiso institucional por acompañar la recuperación y aportar desde diferentes frentes a quienes más lo requieren.

¿Cómo aporta la conectividad a la recuperación tras el terremoto en Colombia?

La ampliación de conectividad promovida por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, junto con el uso de kits satelitales, permite que comunidades afectadas continúen con actividades fundamentales, como la educación y la comunicación, en medio del proceso de reconstrucción.

¿Qué significa el “ancho de banda” y cómo beneficia a los Centros Digitales?

El ancho de banda es la capacidad máxima de transmisión de datos por una red. Al incrementar el ancho de banda en los Centros Digitales, se asegura una mayor velocidad y estabilidad en la conexión, facilitando el acceso a servicios de internet esenciales durante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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