Miles de familias colombianas podrán recibir una nueva transferencia económica durante noviembre. Prosperidad Social confirmó las fechas de entrega y habilitó la consulta para verificar quiénes están incluidos en este ciclo.

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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció el comienzo del quinto ciclo de transferencias monetarias de Renta Ciudadana y Compensación del IVA, dos programas dirigidos a hogares que enfrentan condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica.

La nueva jornada contempla la entrega de recursos a 780.390 hogares en Colombia, con una inversión que supera los $332.969 millones. Según informó la entidad, la cobertura llegará a 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del territorio nacional.

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La entrega de este apoyo económico se extenderá durante la segunda mitad de noviembre, por lo que los hogares que hacen parte de los programas deben verificar si tienen asignado un pago y cuál es la modalidad establecida para recibirlo.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Compensación del IVA en noviembre?

Prosperidad Social estableció que el quinto ciclo de transferencias se llevará a cabo entre el 13 y el 28 de noviembre de 2026. Los recursos se entregarán mediante dos modalidades, dependiendo de la información financiera registrada por cada beneficiario.

Por un lado, quienes tengan una cuenta bancaria o producto digital inscrito en el Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el dinero directamente mediante un abono.

En cambio, los hogares que tengan asignado el pago por giro podrán reclamarlo a través de los operadores autorizados SuRed y SuperGIROS, cuya red cuenta con cobertura nacional.

La entidad también aclaró que los recursos deben reclamarse dentro del periodo establecido. Las transferencias no son acumulables para ciclos posteriores y el dinero debe ser retirado por el titular registrado, pues no están permitidos los cambios de beneficiario, poderes ni autorizaciones a terceros.

Así puede consultar con su cédula si recibe Renta Ciudadana

Las personas interesadas en verificar si su hogar aparece entre los beneficiarios de este ciclo pueden hacer la consulta por internet, sin necesidad de acudir a intermediarios.

Para conocer el estado de su hogar, deben ingresar al portal oficial de Renta Ciudadana y seguir estos pasos:

Ingrese a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co. Busque la opción ‘Consulte aquí si es beneficiario’. Seleccione el tipo de documento de identidad. Escriba el número de cédula o del documento correspondiente, sin puntos ni espacios. Ingrese la fecha de nacimiento solicitada por la plataforma. Complete la verificación de seguridad y haga clic en consultar.

El sistema permitirá revisar la información disponible sobre la vinculación del hogar al programa. Este procedimiento es gratuito y no requiere la intervención de tramitadores.

Prosperidad Social destacó avance en requisito de vacunación

Además de anunciar el nuevo ciclo de transferencias, la entidad se refirió al cumplimiento de las corresponsabilidades que deben atender los hogares vinculados a Renta Ciudadana.

Uno de los aspectos que destacó fue el avance en la vacunación oportuna de niños menores de seis años. Según las cifras presentadas por Prosperidad Social, el cumplimiento de este compromiso pasó de cerca del 60 % en el cuarto ciclo de 2025 a más del 90 % en el mismo periodo de 2026.

La entidad explicó que estos compromisos buscan que las familias participantes mantengan el acceso efectivo a servicios fundamentales, especialmente en salud y educación.

Por ello, recomendó a los hogares mantenerse al día con las verificaciones correspondientes, pues el cumplimiento de las condiciones establecidas hace parte del seguimiento que se realiza a los participantes de los programas sociales.

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