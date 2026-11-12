La edad de jubilación en Colombia es uno de los asuntos que suele despertar mayor preocupación entre los trabajadores. Por eso, en medio del debate sobre la reforma pensional, el senador Andrés Forero explicó que su propuesta de contrarreforma no contempla aumentar los años que deben cumplir hombres y mujeres para acceder a una pensión.

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Durante una entrevista en el programa ‘El Boroló político’, de Pulzo, el congresista del Centro Democrático sostuvo que es posible mejorar la sostenibilidad financiera del sistema sin recurrir a cambios en ese requisito.

El senador agregó que, si en el futuro se considera necesario discutir ese cambio, sería un debate adicional. Sin embargo, insistió en que su iniciativa busca alcanzar mejores condiciones para el sistema pensional sin entrar en ese terreno.

La propuesta mantiene la edad ordinaria de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres,

Esta es la entrevista de Forero (16:20):

¿Qué propone Forero para quienes no completan las semanas de cotización?

Uno de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con las personas que llegan a la edad de jubilación, pero no reúnen las semanas necesarias para obtener una pensión.

Forero cuestiona que la Ley 2381 de 2024, impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro, establezca que las mujeres en esa situación deban esperar hasta los 60 años y los hombres hasta los 65 para acceder a los beneficios del pilar semicontributivo.

La contrarreforma plantea que puedan acceder a esas alternativas desde los 57 años, en el caso de las mujeres, y los 62, para los hombres.

Además, propone que los afiliados puedan elegir entre recibir una renta vitalicia o solicitar la devolución de sus aportes y los rendimientos correspondientes, según el régimen en el que hayan cotizado.

De esta manera, el proyecto busca eliminar la espera adicional de tres años y recuperar la posibilidad de escoger qué hacer con los recursos acumulados durante la vida laboral.

¿Qué falta para que la propuesta se convierta en ley?

La iniciativa del Centro Democrático fue radicada en el Congreso y plantea modificar varios artículos de la Ley 2381 de 2024. Su aprobación dependerá de los debates legislativos y de los apoyos que consiga entre las distintas bancadas.

Forero ha defendido que su proyecto no busca desmontar todos los componentes de la reforma pensional, sino corregir disposiciones que considera problemáticas y mantener aspectos como el pilar solidario.

Por ahora, la edad general de jubilación no es el cambio que propone el congresista. Su apuesta consiste en modificar otras reglas del sistema para mejorar, según sus argumentos, la sostenibilidad financiera y las alternativas disponibles para los cotizantes.

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