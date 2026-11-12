En medio de anuncios alentadores para los consumidores, los resultados financieros de Nu Holdings Ltd. correspondientes al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2026 consolidan un sólido respaldo operativo para sus usuarios en Colombia.

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En territorio colombiano, la base de clientes creció 62% interanual (YoY), alcanzando 6,1 millones de personas, cifra equivalente al 15% de la población adulta nacional.

Con 3 millones de tarjetahabientes activos, la entidad financiera se posiciona como el mayor emisor de tarjetas de crédito en Colombia por número de usuarios registrados.

Adicionalmente, su portafolio de crédito local aumentó 80 % interanual, ubicándose simultáneamente como la cuarta mayor base de depósitos de personas naturales en el país con fondeo competitivo.

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Estos indicadores locales se enmarcan dentro del balance financiero trimestral bajo normas NIIF (IFRS) presentado por Nu Holdings Ltd. (“Nu” o la “Compañía”), banco digital líder regional.

“Entregamos una utilidad neta trimestral récord de USD $1,1 mil millones, mientras continuamos creciendo en nuestros mercados principales y damos nuestros primeros pasos más allá de América Latina. En Brasil, donde ya atendemos al 65% de la población adulta, nuestra tasa de actividad aumentó por séptimo trimestre consecutivo hasta un récord de 86,3%. México sumó 870 mil clientes en nuestro primer trimestre como banco. En Colombia, ya somos el mayor emisor de tarjetas de crédito del país por número de tarjetahabientes. En el tercer trimestre, lanzamos con éxito Nu US y Nu Global. En cuestión de semanas, Nu US llegó a clientes en los 50 estados, y Nu Global ya atiende a clientes en 37 países”, afirmó David Vélez, fundador y CEO de Nubank.

Durante el periodo reportado, los ingresos brutos globales alcanzaron un máximo histórico de USD $ 6,3 mil millones, evidenciando un crecimiento del 37% interanual en términos neutralizados cambiariamente.

La utilidad bruta escaló 35% interanual hasta USD $2,6 mil millones, impulsada por el avance simultáneo de crédito, comisiones y float, logrando un retorno sobre el patrimonio de 32%.

Por su parte, la utilidad neta por intereses (NII) totalizó USD $3,9 mil millones, registrando un margen neto de intereses (NIM) general equivalente al 22,5% durante el trimestre.

Excluyendo elementos no recurrentes, el margen neto de intereses ajustado por riesgo subió hasta 12,7%, superando el 11,9% reportado durante el segundo trimestre del mismo año fiscal.

El portafolio consolidado de crédito creció 33 % interanual y 6 % trimestre contra trimestre (QoQ), situándose en USD $41,6 mil millones al cierre de septiembre de 2026.

Dentro de esa cartera, las tarjetas de crédito sumaron USD $27,2 mil millones, los préstamos no garantizados llegaron a USD $11,0 mil millones y los garantizados totalizaron USD $3,4 mil millones.

Las originaciones de préstamos garantizados marcaron un récord trimestral, compensando mediante créditos de nómina públicos y privados en Brasil la reducción observada en préstamos respaldados por FGTS.

En materia de calidad de activos, la morosidad de 15-90 días se situó en 4,9%, mientras el indicador superior a 90 días alcanzó 7,3% con cobertura de 234%.

Medida estrictamente frente a los saldos que generan intereses, la morosidad temprana de 15-90 días mejoró hacia 8,0%, frente al 8,2% contabilizado en el trimestre inmediatamente anterior.

Respecto al fondeo institucional, los depósitos totales crecieron 19% interanual hasta USD $47,5 mil millones, distribuidos entre Brasil con USD $38,6 mil millones, México con USD $5,3 mil millones y Colombia con USD $3,5 mil millones.

El costo promedio de estos depósitos descendió al 87% de las tasas interbancarias, mejorando frente al 88% registrado en el segundo trimestre y el 89% del año previo.

En eficiencia operativa, el índice alcanzó 19,3%, motivando a la compañía a proyectar un rango anual entre 19% y 19,5% para todo el ejercicio financiero de 2026.

A nivel consolidado, la plataforma incorporó 3,7 millones de nuevos usuarios durante el trimestre, totalizando 143 millones de clientes activos globalmente con ingreso mensual promedio de USD $18.

En Brasil, donde atiende casi 120 millones de personas, las originaciones personales alcanzaron R$22,1 mil millones, mientras Croma roza el millón de usuarios y NuCoin reúne 6,7 millones.

Por otro lado, México alcanzó 16,6 millones de clientes en su primer trimestre operando con licencia bancaria, multiplicando por 16 la cobertura de seguro hasta USD $195 mil.

Finalmente, la expansión internacional avanzó con el lanzamiento de Nu US el 10 de septiembre y Nu Global el 15 de octubre, operando ya en 37 países distintos.

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