La Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas señaladas de participar en una red de exportaciones ficticias que habría permitido ingresar ilegalmente cerca de $450.000 millones a Colombia entre 2020 y 2023.

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Entre los detenidos están cuatro funcionarios de la Dian en Ipiales, Nariño: Fabián Erazo, Jhon Jairo Estupiñán, Ray Alexander Arteaga y Jorge Arellano Paguay.

También fueron capturados el empresario Arvey Duque, señalado como presunto líder del entramado, y Emir Alexis Valencia y Jeisson Urley Ovalles, representantes de comercializadoras internacionales.

Según la investigación, la organización simulaba exportaciones de aceite de palma y soya por el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador.

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Para lograrlo, habría utilizado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas encargada de tramitar los documentos de los supuestos envíos.

La Fiscalía sostiene que los funcionarios de la Dian certificaban falsamente la salida de las mercancías del país.

Con esos documentos, los involucrados justificaban el ingreso de grandes sumas de dinero provenientes de Estados Unidos, Panamá, España y Perú.

Los siete detenidos fueron imputados, según su presunta participación, por lavado de activos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. La Fiscalía espera que se defina qué medidas de aseguramiento deberán cumplir.

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