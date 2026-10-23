Por: VALORA ANALITIK

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La Dian dio a conocer una serie de iniciativas con las que espera mejorar sustancialmente el recaudo del país. Según la entidad, hay cerca de $23 billones pendientes por recuperar.

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De acuerdo con la entidad, un total de 198.182 contribuyentes de todo el país acumulan 643.332 obligaciones pendientes por $22,9 billones. Estos contribuyentes tienen la oportunidad de normalizar su situación tributaria, aduanera o cambiaria gracias a las medidas extraordinarias establecidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026.

“Por monto de las obligaciones pendientes, las cinco ciudades que concentran los mayores saldos son Medellín, con $8,1 billones; Cali, con cerca de $5 billones; Bogotá y Bucaramanga, con $1,1 billones cada una; y Cúcuta, con poco más de $1 billón”, dice la Dian.

Dian: otras medidas para recuperar importantes recursos para el país

En conjunto, estas cinco direcciones seccionales concentran cerca de $16,4 billones de los $22,9 billones correspondientes al saldo total identificado.

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“Invitamos a los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad excepcional para normalizar sus obligaciones; además de regularizar su situación con importantes beneficios económicos, contribuirán a este esfuerzo de país para reconstruir los territorios afectados por el terremoto”, dijo el director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

Los beneficios del decreto estarán vigentes hasta el 19 de noviembre e incluyen un paquete de medidas para los contribuyentes, “sin importar su domicilio, y también un bloque de disposiciones que cobijan únicamente a personas naturales y jurídicas, usuarios aduaneros y demás obligados con domicilio fiscal en los municipios afectados por la emergencia”.

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