Por: El Espectador

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Una receta práctica y con sabor auténtico resalta entre las opciones para preparar hamburguesas en casa, de acuerdo con Edd Cabarcas, chef colombiano, quien comparte una preparación latinoamericana sencilla, jugosa y con la textura perfecta. En este proceso, se destaca el uso de espaldilla molida una sola vez, lo que evita que la carne de hamburguesa resulte pastosa y, por el contrario, le aporta firmeza. Según la propuesta, para lograrlo basta con dividir 600 gramos de espaldilla en cuatro porciones de 150 gramos cada una, manipulándolas con las manos y evitando presionar en exceso, con el fin de que conserven su jugosidad natural.

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Un consejo importante es hacer una hendidura en el centro de cada porción antes de cocinarlas, lo que previene que se inflen y pierdan la forma. La sazón se añade al final: sal y pimienta negra recién molida, justo antes de cocinar la carne. El tiempo de cocción sugerido por Cabarcas es de entre tres y cuatro minutos por lado, utilizando una plancha o sartén muy caliente y evitando prensar la carne con la espátula, de modo que conserve los jugos internos. Al terminar la cocción, el chef recomienda dejar la carne reposar durante un minuto antes de armar la hamburguesa.

La clave del resultado está en la selección de la espaldilla y en el proceso de molienda. De acuerdo con la explicación que acompaña la receta, este corte posee el equilibrio ideal de grasa, y molerlo solo una vez garantiza una textura más gruesa y firme en la hamburguesa, lo que evita sensaciones desagradables al consumirla. La recomendación va dirigida a quienes buscan una experiencia más auténtica en la preparación de este clásico de la comida rápida.

En cuanto a su historia, aunque suele considerarse que la hamburguesa nació en Estados Unidos, el texto señala que tiene raíces en Hamburgo, Alemania. Sin embargo, aún hoy su origen exacto es motivo de debate. Lo cierto es que este plato, con infinidad de variantes regionales –desde carnes de res o cerdo hasta versiones con lentejas o ingredientes locales como la arepa santandereana–, asumió un rol protagónico en la gastronomía casual de varias partes del mundo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante no prensar la carne al armar hamburguesas caseras?

No prensar en exceso la carne al formarla permite que la hamburguesa conserve su jugosidad y textura adecuada. Como indica Edd Cabarcas, manipular la carne solo lo necesario y realizar una hendidura central ayuda a mantener tanto el sabor como la forma al cocinarlas, evitando que resulten secas o demasiado compactas.

¿Qué significa moler la carne de hamburguesa solo una vez y cómo influye en la textura?

Moler la carne solo una vez consiste en pasar el corte de espaldilla por el molino una única vez, dejando la carne con una textura más gruesa y firme. Esto, según la información proporcionada, evita que la hamburguesa quede densa o pastosa, mejorando la experiencia al morderla y aportando mayor jugosidad y sabor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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