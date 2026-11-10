Por: El Espectador

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La milhoja es un clásico de la gastronomía francesa que ha trascendido fronteras y encantado paladares en distintas regiones, desde Europa hasta Latinoamérica. Este postre se reconoce por sus múltiples capas, hechas de un delicado hojaldre intercalado con rellenos como crema pastelera, chocolate o arequipe. Aunque la receta tradicional es dulce, en algunos países también existen versiones saladas. En muchas naciones de Latinoamérica, el dulce de leche es un ingrediente esencial al momento de armar la milhoja, adaptando la receta original a gustos más locales, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.

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La preparación de una milhoja inicia con la mezcla de los ingredientes fundamentales para la masa: harina de trigo pastelera, sal, azúcar y margarina. Estos se integran manualmente hasta obtener una textura arenosa, y luego se añade agua helada poco a poco, dependiendo de cuánto absorba la harina, hasta lograr una masa suave. Posteriormente, se forma una bola con la mezcla y se enfría en el refrigerador dentro de una bolsa plástica durante 20 minutos.

El proceso clave para el éxito del hojaldre está en el tratamiento de la margarina y las vueltas de masa. Se coloca la margarina en una bolsa con harina, se aplana y luego se integra al centro de la masa ya extendida sobre el mesón. Todo este proceso implica varias vueltas sencillas y dobles, doblando como una carta y luego como un libro, siempre manteniendo la forma rectangular. Entre cada plegado es importante enharinar la superficie para evitar que la masa se adhiera.

Tras darle las vueltas deseadas, la masa se extiende para formar una plancha, la cual se hornea a 200 °C entre 20 y 25 minutos, o hasta que adquiera un tono dorado característico. Se deja enfriar antes de continuar con el montaje final.

La crema pastelera, tradicional para el relleno, se prepara calentando leche con azúcar y vainilla. Se baten las yemas de huevo con azúcar y fécula de maíz, a lo que se agrega gradualmente leche caliente para temperar. Luego, la mezcla se cocina sin dejar de batir hasta que espese, y también se deja enfriar.

Finalmente, el montaje consiste en intercalar capas de hojaldre y crema pastelera, terminando con una capa de arequipe si se desea. De esta manera, la milhoja logra el equilibrio perfecto entre texturas y sabor.

Según El Espectador, este postre, cuya forma original es rectangular, tiene un origen genuinamente francés, aunque cada país ha sabido imprimirle su toque personal, convirtiéndolo en un favorito de la repostería internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la crema pastelera para una milhoja?

La crema pastelera, tradicional relleno de la milhoja, se elabora mezclando leche caliente con azúcar y vainilla. En otro recipiente, se baten yemas de huevo, azúcar y fécula de maíz, luego se agrega la leche templada para evitar que cuajen las yemas. Finalmente, se cocina la mezcla en una olla hasta que espese, sin dejar de batir, y se deja enfriar antes de usar entre las capas de hojaldre.

¿Cuál es el origen y la característica principal de la milhoja en la repostería francesa?

De acuerdo con información de El Espectador, la milhoja tiene origen francés y se distingue por estar compuesta por finas capas de hojaldre rellenas de crema pastelera, chocolate o arequipe. Aunque su base es dulce, se pueden encontrar versiones saladas en distintas culturas, y su forma tradicional es rectangular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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