Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La gastronomía latinoamericana se caracteriza por su riqueza de sabores y técnicas tradicionales, y una muestra de ello es la preparación de lomo de cerdo tipo jamón en freidora de aire, una receta que, según las indicaciones de El Espectador, logra fusionar tradición y modernidad. Este plato contiene ingredientes sencillos pero potentes en sabor, como laurel triturado, tomillo seco, paprika, ajo, mostaza y vinagre blanco, complementados por el toque graso y aromático del aceite de oliva. Se inicia el proceso formando una pasta con todas las especias, la sal y la mostaza, que se emplea para cubrir completamente el lomo de cerdo. Un punto importante que resaltan las instrucciones es el marinado: aunque basta con 30 minutos en la nevera, dejarlo toda la noche intensifica el aroma y el sabor de la carne.

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Una vez logrado este paso, se recomienda secar el lomo con papel de cocina y sellarlo en un sartén caliente durante alrededor de 2 minutos por cada cara. Este procedimiento, de acuerdo con la publicación, es fundamental porque ayuda a conservar los jugos internos de la carne, aportando jugosidad al producto final. Posteriormente, el lomo se lleva a la freidora de aire previamente precalentada a 180°C, donde debe cocinarse durante 50 minutos, dándole la vuelta a la mitad de la cocción para lograr un resultado uniforme. Es fundamental, según El Espectador, vigilar que el centro del lomo alcance al menos 63°C, garantizando así una cocción segura y adecuada.

Tras finalizar la cocción, se aconseja dejar reposar la pieza, cubierta con papel de aluminio, durante 15 minutos antes de cortarla. Este periodo de reposo permite que los jugos se redistribuyan, dejando la carne más tierna. En caso de querer tajadas delgadas estilo jamón, es necesario enfriar completamente la pieza antes de cortar en la nevera. Una vez cortado y preparado, este lomo puede ofrecerse como ingrediente principal, en sándwiches, arepas, ensaladas o como proteína base del plato principal. El Espectador destaca que el producto se mantiene fresco hasta por 4 días si se almacena en un recipiente hermético en la nevera.

¿Cómo marinar el lomo de cerdo para que tenga más sabor?

De acuerdo con las recomendaciones de El Espectador, el paso crucial para potenciar el sabor del lomo de cerdo tipo jamón es dejarlo marinar por al menos 30 minutos en la nevera, aunque si el tiempo lo permite, dejarlo toda la noche asegurará que la pieza absorba mejor los aromas y las especias, logrando así un resultado mucho más sabroso y aromático.

¿Cuánto tiempo se puede conservar el lomo de cerdo tipo jamón en la nevera?

Según la información de El Espectador, una vez preparado y cortado el lomo de cerdo tipo jamón, este puede almacenarse en un recipiente hermético en la nevera por hasta 4 días, lo que facilita usarlo en diferentes preparaciones y disfrutarlo en varios momentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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