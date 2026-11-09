Por: El Espectador

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El puerro es una hortaliza que puede transformar el sabor de sus platillos, dándole a su cocina una oportunidad para experimentar con ingredientes diferentes a los que comúnmente encuentra en la lista de mercado, sin alejarse por completo de los sabores familiares. Pese a pertenecer, igual que la cebolla y el ajo, a la familia Amaryllidaceae, el puerro se destaca por su sabor suave y ligeramente dulce, lo que lo hace apto para una amplia variedad de preparaciones. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, también es conocido como ajo porro, ajoporro, poro o porro, según la región.

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Esta hortaliza, cuyo cultivo se remonta a la cuenca del Mediterráneo y Asia occidental, se reconoce por alcanzar hasta 50 centímetros de altura y por su tallo falso blanco, formado por la superposición de las bases de sus hojas. Mientras su parte inferior es blanca por permanecer bajo tierra, la zona expuesta tiene tonos verdes. Esta sección suele ser la más valorada en la cocina debido a su textura y sabor delicados. Asimismo, sus hojas largas y arqueadas, aunque más fibrosas y con un sabor algo más fuerte, también son comestibles y pueden aprovecharse en caldos y sopas. El bulbo en la base es pequeño y sus raíces absorben agua y nutrientes; la planta puede llegar a florecer, dando inflorescencias redondeadas y pequeñas flores blancas o rosadas, que igualmente pueden usarse en la cocina.

Comparado con la cebolla larga y la cebolla cabezona, el puerro se distingue precisamente por ese falso tallo grueso y alargado. A diferencia de la cebolla cabezona, que desarrolla un bulbo redondeado, y de la cebolla larga, cuya base blanca y hojas cilíndricas y huecas son más delgadas, el puerro resulta menos intenso al paladar. Por esto, la cebolla se utiliza con mayor frecuencia en sofritos y guisos por su sabor mucho más fuerte, mientras que el puerro es preferido cuando se requiere una nota más suave y ligeramente dulce en cremas, guisos, salteados y ensaladas.

El puerro aporta tanto sabor como valor nutricional. Según la misma fuente, está compuesto principalmente por agua, aporta fibra y minerales como el potasio, y favorece el tránsito intestinal. Esta composición lo convierte en un buen complemento para planes de alimentación balanceados y lo hace versátil en la cocina: puede comerse crudo, cocido, al vapor o salteado. La parte blanca destaca por su suavidad y sabor, mientras las hojas verdes se recomiendan para caldos y sopas. Así, el puerro puede funcionar como alternativa a la cebolla o el ajo cuando se desea un perfil menos marcado, y también como ingrediente principal de diversas preparaciones.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el puerro, la cebolla larga y la cebolla cabezona?

La principal diferencia radica en su estructura y sabor: mientras la cebolla cabezona tiene un bulbo redondo y la cebolla larga hojas cilíndricas y huecas, el puerro presenta un falso tallo grueso y alargado, con sabor más suave y dulce. Además, el puerro ofrece una parte comestible blanca y tierna, mientras las variedades de cebolla suelen ser más intensas y fibrosas dependiendo de la parte utilizada.

¿Para qué sirve el puerro en la cocina y qué beneficios puede aportar?

El puerro sirve para añadir sabor suave y dulce a diversas preparaciones, pero también para aportar fibra, agua y minerales como el potasio, favoreciendo una dieta equilibrada. Puede emplearse en recetas como sopas, caldos, cremas o guisos, y funciona como alternativa menos intensa frente a la cebolla y el ajo en la cocina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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