Por: El Espectador

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Desde sus primeros años, Luis Aniceto Egurrola Hinojosa mostró una sensibilidad especial para transformar sus dolores y emociones en versos cargados de color y música. Según narra él mismo, en su infancia plasmaba estos sentimientos en cuadernos de tareas, diferenciando cada pensamiento con tintas de distintos colores. Este ejercicio no solo fue un refugio personal, sino también el inicio de una manera original de componer, que años más tarde se convertiría en su sello dentro del vallenato.

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Ya en la adolescencia, la vocación musical de Egurrola Hinojosa cobró fuerza con la creación de su primera canción durante su paso por el colegio de Los Pondores, inspirada por un concurso dedicado a la Virgen María. Allí fue impulsado por profesores y acordeoneros locales, y compartió escenario con otros jóvenes talentos del género. En las aulas del colegio el Carmelo, y motivado por el ambiente literario y la influencia de músicos como Juancho Rois, su inclinación por escribir canciones con temática amorosa se consolidó. La primera gran exposición de su obra llegó gracias al Festival Nacional de Compositores de su pueblo, donde su tema '¿Qué hay de ti?' alcanzó destacada aceptación y fue grabado por intérpretes vallenatos reconocidos, como Alexander Oñate y Mauro Millian.

El contexto universitario también fue determinante. Mientras estudiaba arquitectura en la Universidad Piloto de Bogotá, Egurrola Hinojosa mantuvo viva su pasión por la composición, aunque inicialmente la relegó en favor de sus estudios. No obstante, esa “estoica misión” de terminar su carrera finalmente lo llevó a comprender que su verdadera vocación era la música, lo que lo impulsó a retomar y perfeccionar los versos que había guardado por años.

La propuesta lírica de Egurrola Hinojosa se caracteriza por una búsqueda constante de expresar el amor y el desamor desde la perspectiva del creador, más que del personaje. Obras como '¿Dónde están esos amores?' y 'Una aventura más', grabadas por figuras como Los Diablitos y Jorge Oñate, consolidaron su reconocimiento como un poeta contemporáneo dentro del género. A lo largo de su carrera, sus canciones fueron interpretadas por importantes artistas y orquestas vallenatas, quienes supieron respetar y enaltecer la sensibilidad de sus letras.

El 16 de septiembre de 2024, Egurrola Hinojosa falleció en el Instituto Cardiovascular de Valledupar, dejando un legado que, según El Espectador, sigue vigente en la escena musical colombiana. Sus versos continúan inspirando a nuevas generaciones, y su nombre permanece asociado a una visión novedosa y profundamente poética del vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la influencia de la infancia y educación de Luis Aniceto Egurrola Hinojosa en su forma de hacer vallenato?

La infancia y formación académica de Egurrola Hinojosa fueron decisivas en el desarrollo de su estilo. Desde niño convirtió emociones en versos coloridos, una creatividad que consolidó en concursos escolares y en el ambiente literario del colegio el Carmelo. La influencia de profesores, músicos locales y vivencias familiares se integraron a sus estudios universitarios, moldeando una narrativa vallenata introspectiva y poética.

¿Qué caracteriza las composiciones de Egurrola Hinojosa dentro del vallenato moderno?

Las canciones de Egurrola Hinojosa destacan por una lírica centrada en los sentimientos del creador, expresando amor y desamor con honestidad y profundidad. Sus obras, grabadas por grandes intérpretes vallenatos, rompieron esquemas tradicionales al introducir narrativas más reflexivas y ricas en imagen poética, renovando la forma de contar historias en este género musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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