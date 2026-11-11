Por: El Espectador

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El 11 de noviembre de 1826 se marcó un punto de quiebre fundamental en la historia de la llamada “República de Colombia”, aquella unión difícil y efímera que aspiraba a consolidar los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito (Ecuador). Ese día, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander —presidente y vicepresidente respectivamente— se reencontraron en Tocaima tras cinco años sin verse, revelando la fractura de una alianza política indispensable para el proyecto bolivariano. Según el relato publicado por El Espectador, el ambiente del encuentro fue gélido y la tensión reinaba. Bolívar llegaba exhausto de su travesía desde Lima, donde había sido aclamado tras la victoria en Ayacucho, pero ahora enfrentaba la desilusión y su salud mermada, además del creciente desencanto con los antiguos aliados.

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La apoteosis que Bolívar vivió en Lima, especialmente después del triunfo de Antonio José de Sucre en Ayacucho contra los realistas, parecía efímera frente al escenario político hostil y fragmentado que lo esperaba en el norte. Su sueño de una gran confederación entre Colombia, Perú y Bolivia —esta última nación nombrada en su honor— chocaba con la dura realidad: la pobreza provocada por la guerra, la anarquía de los caudillos y la falta de visión política sostenible.

En ese contexto, Bolívar impulsó la Constitución boliviana, una carta política centralista y con tintes monárquicos, a la que Santander se resistía, esgrimiendo la Constitución de Cúcuta y su respaldo como vicepresidente. Mientras tanto, el Congreso que funcionaba en Bogotá era cada vez más escenario de disputas. El artículo de El Espectador resalta que Santander no solo había obstaculizado la aventura militar de Bolívar en el Perú desde 1821, sino que instigó la destitución de Bolívar en 1824, aunque el liderazgo de Sucre y la dictadura peruana le permitieron sortear ese revés.

La relación se tensó hasta convertirse en algo meramente protocolario en 1826, agravada por crisis como la del reclutamiento fallido de venezolanos bajo José Antonio Páez. La negativa de Páez y su posterior rebelión desencadenaron la separación de Venezuela, causando a Bolívar una profunda herida política. Santander, según el texto, maniobraba políticamente y buscaba debilitar la visión centralista de Bolívar, defendiendo los principios de la Constitución de Cúcuta.

Las semanas siguientes al encuentro de Tocaima reflejaron el deterioro: Bolívar pasó fugazmente por Bogotá antes de centrarse en reconciliarse con Páez en Venezuela, mientras Santander esperaba sanciones que nunca llegaron. La ruptura personal y política entre ambos líderes no tardó en transformarse en abierta hostilidad, con intercambios epistolares llenos de acusaciones, resquemor y advertencias, preludiando la crisis que culminaría en la Conspiración Septembrina de 1828.

Por una vez, desde la cálida Tocaima, el viento sopló gélido sobre el destino de la república, como ilustra el recuento de estos hechos por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan importante el encuentro entre Bolívar y Santander en Tocaima en 1826?

El encuentro entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en Tocaima fue crucial porque simbolizó la culminación de las tensiones internas que amenazaban el proyecto de la República de Colombia, según El Espectador. Este momento expuso la profunda división ideológica y personal entre ambos líderes, lo que anticipó la ruptura definitiva de la unión, la pérdida de Venezuela y el colapso del sueño bolivariano de integración suramericana.

¿Qué diferencias había entre la Constitución boliviana de Bolívar y la Constitución de Cúcuta defendida por Santander?

La Constitución boliviana, promovida por Bolívar, proponía un sistema extremadamente centralista y autoritario con un presidente vitalicio, senado y vicepresidencia hereditarias y nuevos cuerpos como tribunos y censores. Por su parte, la Constitución de Cúcuta, defendida por Santander, respaldaba un modelo más republicano y pluralista, limitando el poder presidencial y garantizando la división política de los territorios integrantes de la república.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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