Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de Ibagué ha llamado la atención de la ciudadanía y las autoridades locales. Según la información suministrada por El Nuevo Día, el incidente tuvo lugar cerca de la primera glorieta del aeropuerto, poco antes de llegar a la salida de la Clínica Médica. En este hecho, una camioneta Kia Sportage se salió de la carretera y terminó en un canal de aguas lluvias, un suceso que generó preocupación por la manera en la que el vehículo quedó posicionado en el lugar.

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De acuerdo con los reportes compartidos, la pérdida de control del conductor fue el detonante principal del accidente. El hecho se registró en una zona transitada, lo que causó expectación entre quienes circulaban por el corredor vial. Al lugar del siniestro llegaron rápidamente unidades de la Policía, encargadas de atender la situación y realizar el control de tráfico. Además, una ambulancia se hizo presente, aunque posteriormente se retiró tras constatar que no había personas lesionadas, por lo que el accidente no habría dejado víctimas ni heridos.

Uno de los aspectos que generó mayor interés durante la atención del percance fue la posible embriaguez del conductor. Testigos y fuentes en el sitio mencionaron la sospecha de que el conductor de la camioneta estaría bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido información oficial que lo confirme ni resultados de pruebas de alcoholemia, por lo que no se puede afirmar esta condición de manera definitiva, de acuerdo con lo publicado por El Nuevo Día.

Por ahora, las circunstancias exactas que llevaron a la salida de la vía siguen sin esclarecerse, y se desconoce qué factores puntuales ocasionaron que el conductor perdiera el control del vehículo. Aunque el incidente podría haber tenido consecuencias graves, afortunadamente la camioneta terminó en el canal de aguas lluvias sin provocar personas afectadas. El caso se mantiene bajo la atención de las autoridades, quienes buscan establecer las causas precisas de este insólito hecho vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el accidente de tránsito cerca del aeropuerto de Ibagué?

El accidente involucró a una camioneta Kia Sportage que quedó dentro de un canal de aguas lluvias después de salirse de la carretera, en las cercanías de la primera glorieta del aeropuerto de Ibagué. No se reportaron personas lesionadas y las autoridades atendieron el caso en el sitio, pero aún no hay claridad total sobre las causas del percance.

¿El conductor del accidente en Ibagué estaba bajo los efectos del alcohol?

La posibilidad de que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol surgió durante la atención del accidente; sin embargo, hasta el momento, no hay información oficial ni resultados de pruebas de alcoholemia conocidos que permitan confirmar dicha sospecha, según El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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