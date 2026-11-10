Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito registrado en Ibagué, Tolima, durante la tarde del martes 10 de noviembre, desencadenó momentos de alta tensión en inmediaciones de la plaza del Jardín, específicamente sobre la calle 90, frente al Mercacentro de ese sector. Según lo informado, una volqueta doble troque y una motocicleta NKD estuvieron involucradas en un choque que, de acuerdo con un video difundido en redes sociales, terminó con la motocicleta siendo arrastrada varios metros sobre el asfalto. Los registros gráficos permitieron evidenciar una huella de fricción metálica sobre el pavimento, lo que da muestra del recorrido de la moto tras el impacto, según la información disponible.

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El accidente no solo causó daños materiales, sino que también provocó una fuerte discusión entre los conductores, tal como lo reportó la persona que grabó el incidente. La confrontación entre los involucrados en plena vía pública estuvo a punto de convertirse en una pelea física, lo que agravó la alteración del orden en el lugar de los hechos. Ante la situación, fue necesaria la intervención de las autoridades para evitar que la disputa escalara y garantizar la seguridad de los presentes.

Una vez ocurrido el siniestro, unidades de la Policía, agentes de tránsito y personal de ambulancias acudieron al lugar para controlar la emergencia y prestar la atención necesaria. De acuerdo con los relatos mencionados, la emergencia también causó una significativa congestión vehicular en este concurrido sector de Ibagué, mientras las autoridades se encargaban de adelantar las verificaciones iniciales y asistir a las partes involucradas.

Según la transmisión en redes sociales, las personas implicadas en el accidente aparentemente no sufrieron heridas de gravedad. Sin embargo, recae en las autoridades competentes la responsabilidad de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades. Como parte del procedimiento, se contempla la recolección de fotografías y otras pruebas materiales que permitan aclarar las circunstancias exactas del choque. Todos estos elementos serán cruciales para tomar decisiones y avanzar en el proceso de investigación, según lo reportado en las fuentes consultadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas y consecuencias del accidente de tránsito en Ibagué?

El accidente ocurrió cuando una volqueta doble troque impactó a una motocicleta NKD, arrastrándola varios metros y dejando visibles huellas de fricción en el pavimento, según registros de video citado en redes sociales. De acuerdo con los datos proporcionados, la consecuencia inmediata fue una confrontación entre los conductores, intervención de las autoridades y congestión vehicular en el sector, aunque no se reportaron heridas de gravedad.

¿Cómo actuaron las autoridades tras el choque entre volqueta y motocicleta en Ibagué?

Luego del accidente, acudieron unidades de Policía, agentes de tránsito y personal de ambulancias, quienes controlaron la emergencia y asistieron a los involucrados. De acuerdo con lo reportado, las autoridades se ocuparon de adelantar verificaciones, recolectar pruebas materiales y mantener el orden público, acciones fundamentales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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