Zulu, fintech colombiana de pagos y tesorería empresarial, y GOU Payments, compañía de infraestructura de pagos de Grupo Aval, lanzaron una nueva Red de Pagos Instantáneos que permitirá a las empresas realizar transferencias de hasta $250 millones, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

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La solución permitirá enviar dinero a una red inicial de más de 15 bancos, sin depender de los horarios bancarios ni de procesos manuales que podían tardar desde algunas horas hasta varios días.

Además, en las próximas semanas, el límite de las operaciones aumentará a $500 millones.

La iniciativa busca facilitar operaciones empresariales que superan los topes establecidos por Bre-B, como pagos a proveedores, dispersiones de dinero y movimientos de tesorería.

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Aunque Bre-B transformó las transferencias inmediatas para personas y negocios, sus límites dejaron por fuera algunas transacciones de mayor valor.

La infraestructura fue desarrollada mediante el trabajo conjunto de zulu, GOU Payments y Banco de Occidente.

Según las compañías, las empresas podrán hacer pagos inmediatos sin filas, trámites presenciales ni integraciones tecnológicas complejas.

Zulu fue la primera fintech conectada a GOU Payments y obtuvo acceso indirecto a Bre-B mediante Banco de Occidente. La red continuará incorporando nuevas entidades financieras durante los próximos meses, con el propósito de ampliar las posibilidades de pagos empresariales en Colombia.

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