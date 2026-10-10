Por: EL PILON SA

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Jorge Iván Díaz Lafaurie, reconocido en el mundo vallenato como ‘Churo’ Díaz, fue absuelto en el proceso que lo vinculaba con el escándalo financiero de la empresa Asesores e Inmobiliarios Jurídicos Costa Azul S.A.S. La empresa, señalada de captar dinero de manera irregular, estuvo en el centro de una investigación que reveló la presunta afectación de más de 340 personas y la movilización de más de $45.000 millones, según los reportes publicados sobre el avance del caso.

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La decisión judicial fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 31 de julio de 2025. De acuerdo con el fallo, no se encontraron pruebas que vincularan directamente a ‘Churo’ Díaz con las operaciones irregulares investigadas, lo que llevó a su absolución de los delitos de estafa agravada y enriquecimiento ilícito. La defensa, liderada por el abogado Iván Cancino, recalcó que a lo largo del proceso no se presentaron documentos, contratos, testimonios ni transacciones bancarias que respaldaran la supuesta participación del artista en el esquema financiero.

El caso Costa Azul se convirtió en uno de los mayores escándalos recientes del sector financiero colombiano, ya que el modelo de negocio de la empresa estaría dirigido a captar recursos especialmente de pensionados, miembros de la Fuerza Pública y otros particulares, quienes depositaron sumas importantes bajo diferentes acuerdos financieros. El liderazgo de la empresa estaba a cargo de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida como ‘Mamá Beatri’, quien fuera esposa de Díaz Lafaurie. Sin embargo, la investigación apuntaba a determinar la responsabilidad individual de cada persona relacionada con la compañía, evitando generalizaciones sobre la supuesta participación de allegados y terceros.

El juzgado consideró que no existían elementos probatorios suficientes para establecer la responsabilidad penal del cantante en los hechos denunciados, a pesar de sus vínculos personales con Castro Pérez. La magnitud de la cifra involucrada y el alcance de las presuntas víctimas hicieron que el caso captara la atención de la opinión pública, en medio de crecientes preocupaciones por la pérdida de los ahorros de decenas de personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue absuelto ‘Churo’ Díaz en el caso Costa Azul?

El cantante vallenato ‘Churo’ Díaz fue absuelto porque el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá concluyó que no existían pruebas suficientes que lo vincularan con la presunta captación irregular de dinero y operaciones de la empresa Costa Azul, conforme a los reportes de la investigación y los argumentos presentados por su defensa.

¿Qué fue el escándalo de Costa Azul y a cuántas personas afectó?

El escándalo de la empresa Costa Azul consistió en la presunta captación ilegal de recursos económicos de pensionados, integrantes de la Fuerza Pública y otras personas, bajo acuerdos financieros que movilizaron más de $45.000 millones y afectaron a más de 340 víctimas, según la información citada en los reportes de la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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