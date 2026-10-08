Por: El Espectador

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En la más reciente sesión de ascensos que tuvo lugar en el Congreso de la República, se desató una confrontación política marcada entre sectores de derecha y de izquierda, según lo reportado por El Espectador. El detonante fue la presencia del exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien llegó al Capitolio durante la discusión sobre los movimientos de rangos en la Fuerza Pública. Germán Rodríguez, senador del partido Salvación Nacional, cuestionó abiertamente la presencia de Jaramillo y le solicitó que abandonara el recinto argumentando que, en su opinión, el exfuncionario había formado parte de un gobierno que "le hizo tanto daño a Colombia". Para Rodríguez, la ceremonia debía estar reservada exclusivamente a quienes "honran a nuestros policías" y sostuvo que los anteriores ocupantes de la administración, específicamente el sector de izquierda, habían perjudicado a los uniformados cuando estuvieron en el poder.

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De acuerdo con El Espectador, Jaramillo replicó sosteniendo que tenía derecho a estar en la sesión, pues había sido invitado formalmente por quienes organizaron el evento. Insistió en que, dentro de la democracia, ninguna voz—sin importar su proveniencia política—debería ser excluida de un acto institucional. Señaló que las instituciones, incluyendo la Fuerza Pública, no representan a un partido o tendencia específica, sino que son patrimonio de la nación y deben dar cabida a todas las voces en el Congreso.

El presidente Gustavo Petro, enterado de la escalada que tomó el tema en redes sociales, se pronunció en la misma línea y defendió a su exministro. Petro argumentó que durante su gestión se demostró que era posible reducir los delitos de mayor impacto en la ciudadanía. Por su parte, Rodríguez persistió en su postura y acusó al exministro—según su versión—de haber afectado negativamente tanto a la institucionalidad del país como a la salud de los colombianos. Afirmó que la invitación a Jaramillo había venido de un representante afín al gobierno anterior, Jairo León Vargas, y reiteró que el exfuncionario no era bienvenido en ese tipo de eventos. El Espectador señala que, aunque es común el debate ideológico en el Congreso, este episodio marca un caso inédito donde se intenta intervenir sobre la asistencia de personas a ceremonias legislativas por razones políticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen de la controversia entre Germán Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo en el Congreso?

La controversia surgió durante una ceremonia de ascensos en la Fuerza Pública en el Congreso de la República, cuando el senador Germán Rodríguez cuestionó la presencia del exministro Guillermo Alfonso Jaramillo, argumentando que su participación era inapropiada por haber hecho parte del anterior gobierno, al que responsabiliza de afectar la institucionalidad. Jaramillo defendió su derecho a asistir, afirmando haber sido invitado y resaltando que en democracia no se pueden excluir voces contrarias.

¿Qué postura tomó el presidente Gustavo Petro frente al debate sobre la presencia de Jaramillo en el Congreso?

El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente a su exministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalando que fue bajo su administración cuando se logró reducir significativamente los delitos de mayor impacto. Petro intervino debido a la dimensión que tomó la discusión en redes sociales, enfatizando la necesidad de reconocer los logros alcanzados durante su mandato.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.