Por: El Espectador

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La convocatoria para la jornada de marchas del próximo 14 de octubre sigue marcando el pulso político nacional. Sectores de derecha y de izquierda ya se preparan para este evento, el cual fue impulsado por la oposición al presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con lo registrado en El Espectador, el motivo principal de estas manifestaciones estaría relacionado, según el sector promotor, con decisiones que la actual administración ha tomado y que supuestamente tendrían efectos negativos sobre la sociedad. Se trata de un grupo político que busca recuperar el poder en las elecciones regionales de 2027.

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No obstante, desde el oficialismo se rechaza esa visión. El gobierno advierte que la protesta hace parte de un ambiente de campaña anticipada, pues el país ya se encuentra inmerso en una disputa temprana de cara a las próximas elecciones regionales. Por su parte, líderes de la izquierda, como Gustavo Petro —máximo dirigente del Pacto Histórico—, han sugerido la posibilidad de avanzar incluso hacia una huelga general, invitando a sus bases a rodear y participar activamente en las marchas.

El presidente De la Espriella, mientras tanto, ha respondido enérgicamente, asegurando en repetidas ocasiones que los sectores que, según su visión, dejaron graves emergencias económicas y de seguridad en el país, serán “derrotados” en las urnas. El Espectador menciona además que el mandatario tiene el respaldo de un sólido bloque político: en las elecciones recibió 12,9 millones de votos y cuenta en el Congreso con apoyos como el Centro Democrático, Liberal, Conservador y Salvación Nacional, sumando más de 180 curules. Por el lado de la izquierda, el Pacto Histórico recibió 12,6 millones de votos y tiene una bancada de 69 congresistas.

Las protestas cuentan también con el respaldo de organizaciones sindicales como Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). De acuerdo con El Espectador, el Pacto Histórico ya ha anunciado que esta será la primera de varias manifestaciones que liderará durante el próximo cuatrienio. El gobierno ha respondido implementando una nueva regulación para garantizar que las protestas se desarrollen sin bloqueos, ataques a la infraestructura, agresiones a la fuerza pública ni promoción de actos violentos.

De la Espriella enfrenta así un reto clave en el manejo de las manifestaciones, mientras la expectativa crece sobre el comportamiento de la jornada y la influencia que ex presidentes y figuras de peso puedan tener para mantener la protesta dentro de límites pacíficos, como lo establece la Constitución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los argumentos de la oposición para convocar las marchas contra el presidente Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con El Espectador, la oposición impulsa las marchas por considerar que algunas decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella han tenido supuestos efectos negativos en la sociedad. Este sector político busca aprovechar el clima de movilización para posicionarse rumbo a las elecciones regionales de 2027 y recuperar espacios de poder.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno de la Espriella para regular las protestas en Colombia?

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado nuevas regulaciones para el manejo de las protestas. Estas disposiciones buscan evitar bloqueos, daños a la infraestructura pública, agresiones a miembros de la fuerza pública y la promoción de actos violentos, priorizando la garantía del derecho constitucional a la manifestación pacífica.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.