Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

El Gobierno Nacional de Colombia estableció el Decreto 1490 de 2026, introduciendo una modificación significativa en el régimen de inversiones de los fondos de pensiones obligatorias. Esta decisión elimina el límite global del 30 % para inversiones en activos del exterior, límite que había sido impuesto en abril de este año a través del Decreto 0369 de 2026. Ahora, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen mayor flexibilidad para definir la composición de sus portafolios, equilibrando entre activos nacionales e internacionales conforme a los objetivos de cada fondo.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial del Gobierno, la revocatoria del límite del 30 % responde a una evaluación técnica que identificó que un mismo tope aplicado a todos los portafolios restringía las opciones de diversificación y limitaba el potencial del sistema de multifondos que contempla la legislación colombiana. Bajo la regla anterior, las inversiones en el exterior debían reducirse gradualmente hasta alcanzar el límite definido, y las nuevas cotizaciones se dirigían preferiblemente hacia inversiones nacionales. Con la expedición del nuevo decreto, esta restricción deja de ser obligatoria.

La intención principal de la modificación es permitir que los criterios técnicos, tales como rentabilidad, riesgo, liquidez y diversificación, sean los determinantes en la conformación de los portafolios, en vez de una restricción relacionada exclusivamente con la ubicación geográfica de los activos. El cambio también implica una actualización al marco normativo establecido en el Decreto 2555 de 2010, ampliando el abanico de alternativas tanto en el mercado colombiano como en los mercados internacionales.

A pesar de la eliminación del límite global para los activos del exterior, el Gobierno resalta que las AFP continúan sujetas a límites específicos para distintos tipos de inversión y a estrictos estándares prudenciales, así como a exigencias en gestión integral de riesgos. Es decir, aunque se amplía el universo de mercados y activos accesibles, no se permite que las administradoras tomen decisiones de inversión sin restricciones, ya que deben seguir garantizando la protección y diversificación de los recursos de los afiliados.

Este cambio en la regulación, según el Gobierno, busca fortalecer las capacidades de las AFP para manejar los recursos pensionales con una visión de largo plazo, orientada a lograr mejores balances entre rentabilidad y riesgo, dentro del marco regulatorio vigente y con el objetivo de beneficiar al afiliado, sin comprometer la seguridad del ahorro pensional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambia para las AFP con el Decreto 1490 de 2026 sobre inversiones en el exterior?

El principal cambio que introduce el Decreto 1490 de 2026 es la eliminación del límite global del 30 % en inversiones en activos del exterior para los fondos de pensiones obligatorias, permitiendo a las AFP gestionar sus portafolios con mayor libertad. No obstante, deben seguir cumpliendo límites específicos y normas de gestión de riesgos.

¿Qué significa diversificación en la administración de fondos de pensiones?

Diversificación es la estrategia que permite distribuir las inversiones entre diferentes mercados, sectores y activos para reducir la dependencia de un solo mercado y equilibrar los riesgos. El Decreto 1490 busca que los portafolios de las AFP en Colombia sean más diversos, ajustándose a los objetivos de cada fondo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.