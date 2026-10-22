Por: VALORA ANALITIK

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La discusión del salario mínimo en Colombia abre la posibilidad de que, en medio del debate de concertación, se plantee un incremento diferenciado que dependa exclusivamente de la actividad económica.

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Las posiciones iniciales de trabajadores y empresarios sobre el ajuste parecen estar sustancialmente distanciadas, mientras que el Gobierno mantiene su llamado a un debate con bases técnicas.

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Según las primeras proyecciones, la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia partiría de un 7 %, cifra de inflación con la que se espera que el país cierre este año, más el resultado de la productividad laboral.

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Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana aprovecha este debate para proponer un salario diferenciado por regiones, que dependa de la actividad económica de las distintas zonas del territorio nacional.

¿Cómo debería subir el salario mínimo en Colombia?

En concreto, la propuesta se centra en implementar un esquema de salario mínimo diferenciado por regiones, con el fin de que la remuneración de los trabajadores se adapte, de forma más realista, a las particularidades del mercado laboral de cada zona.

Ese análisis también debería tener en cuenta, entre otros factores, el costo de vida y la productividad local, con miras a favorecer la creación de empleo formal.

De momento, ese equipo de investigaciones económicas propone que el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2027 siga estrictamente la regla técnica: una inflación proyectada del 6,8 % más una productividad del 1,2 %, lo que situaría el incremento en un 8 %.

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El análisis recuerda que los incrementos desproporcionados del salario mínimo tienen un fuerte impacto en la inflación y la informalidad laboral en todo el país, por lo que es necesario tomar medidas para corregir la brecha entre el salario mínimo y la productividad.

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