La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantea solicitar un aumento del 38,5 % para el salario mínimo en Colombia en 2027.

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Si la propuesta fuera aprobada, el sueldo básico mensual pasaría de $1.750.905 a $2.424.003, sin incluir el auxilio de transporte. Esto representaría un incremento de $673.098 al mes.

La iniciativa fue expuesta por Fabio Arias, expresidente de la CUT, quien señaló que la petición busca avanzar hacia un salario mínimo vital que permita cubrir las necesidades de los trabajadores.

Según el dirigente, existe una brecha entre los ingresos actuales y los recursos necesarios para garantizar mejores condiciones de vida.

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Sin embargo, el porcentaje todavía no es una propuesta definitiva. El Comando Nacional Unitario deberá revisar la cifra antes de que los representantes sindicales la presenten formalmente en la mesa de concertación, donde negociarán con los empresarios y el Gobierno nacional.

Mientras tanto, un informe de Moore Colombia contempla escenarios más moderados, con incrementos del 6,29 %, 8 % y 10 %. Bajo esas posibilidades, el salario básico quedaría entre $1.861.037 y $1.925.996, sin auxilio de transporte.

La negociación tendrá en cuenta factores como la inflación al cierre de 2026 y la productividad. Si no se alcanza un consenso entre las partes, el Gobierno deberá definir el ajuste antes del 30 de diciembre.

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