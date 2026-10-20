Un aumento del 38,5% en el salario mínimo para 2027 podría elevar el déficit fiscal de Colombia en cerca de $11 billones, según estimaciones de Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario.

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El académico calcula que el incremento sumaría 0,55 puntos porcentuales del PIB al déficit, que pasaría de una proyección de 9,4% a un nivel cercano al 10%.

El impacto estaría relacionado con mayores gastos del Estado en pensiones y personal, además de una posible reducción del recaudo del impuesto sobre la renta.

A estas presiones se sumarían riesgos para la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico.

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David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, advirtió que un ajuste de esa magnitud podría aumentar las presiones inflacionarias y limitar la capacidad del Banco de la República para reducir sus tasas.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, de Lumen Economic Intelligence, señaló que las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar dificultades para asumir los mayores costos laborales, lo que incentivaría la informalidad y reduciría la contratación formal.

Como alternativa, Corficolombiana plantea un aumento del 8%, calculado con base en una inflación proyectada de 6,8% para 2026 y un crecimiento de la productividad de 1,2%.

La negociación entre Gobierno, empresarios y sindicatos deberá equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad fiscal y económica del país.

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