El salario mínimo de Colombia para 2027 podría entrar en una discusión con una cifra que llamaría especialmente la atención. Según informó Caracol Radio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contempla plantear un incremento del 38,5 %, aunque el porcentaje todavía debe ser revisado antes de llevarlo formalmente a la mesa de concertación.

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Fabio Arias, expresidente de la CUT, explicó al medio citado que la propuesta parte de la necesidad de reducir la diferencia entre los ingresos actuales de los trabajadores y el denominado salario mínimo vital. El dirigente sostuvo que aún existe una brecha de 32 puntos porcentuales y defendió que ese desfase debe ser tenido en cuenta durante la negociación.

“Tenemos que entrar pidiendo eso porque nos deben 32 puntos para cerrar el desfase para tener salario mínimo vital”, afirmó Arias.

El porcentaje también tendría en cuenta la inflación prevista para el cierre de 2026. Según explicó Arias, este indicador estaría alrededor del 6,5 %, un dato que, de acuerdo con su planteamiento, debe incorporarse a la discusión por el efecto que tiene el aumento de precios sobre la capacidad de compra de los hogares.

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Arias también recordó el incremento del salario mínimo para 2026, que fue del 23,7 %. Según sus cálculos, al descontar la inflación, el aumento real del ingreso habría sido cercano al 18 %. Para el dirigente sindical, ese resultado sirve como argumento para plantear un nuevo ajuste que permita mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, el 38,5 % no corresponde todavía a una propuesta definitiva de todas las organizaciones sindicales. Arias señaló que la cifra deberá pasar por el Comando Nacional Unitario antes de su presentación formal en la mesa de concertación.

Cabe mencionar que en esa negociación participarán representantes de los trabajadores, los empresarios y el Gobierno. Allí se definirá el porcentaje que finalmente tendrá el salario mínimo desde enero de 2027, después de que las partes expongan sus argumentos y busquen un acuerdo.

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