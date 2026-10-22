La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Educación firmaron un acuerdo de entendimiento para impulsar la construcción y renovación de 13 instituciones educativas en Soacha, Cundinamarca, y Cali, Valle del Cauca.

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Los proyectos contemplan una inversión estimada de $887.000 millones y beneficiarían directamente a 14.380 estudiantes.

En Soacha se proyecta la construcción de seis colegios, entre ellos Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre Colegio 1 y tres instituciones adicionales en Ciudad Verde.

Estas obras tendrían una inversión de $467.000 millones y beneficiarían a 7.680 estudiantes, además de generar un impacto potencial en más de 100.000 personas.

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Por su parte, en Cali se contempla la reposición y construcción de siete instituciones educativas, entre ellas los colegios Técnico Industrial Pedro Antonio Molina-Tres de Julio, Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II y Santo Tomás-Jorge Isaacs. Para estos proyectos se estiman recursos por $420.000 millones, con un beneficio directo para 6.700 alumnos.

Las iniciativas se desarrollarían bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), con el propósito de ampliar la cobertura educativa, mejorar la infraestructura escolar y facilitar la implementación de la jornada única con alimentación escolar.

Según la ANI, el acuerdo se concretó 15 días después de los compromisos anunciados para estos territorios.

Sin embargo, los recursos y beneficiarios todavía son estimaciones, pues el convenio busca avanzar en la estructuración integral de los proyectos y no representa el inicio inmediato de las obras.

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