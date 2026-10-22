El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Educación y el ICETEX, anunció una reducción temporal de la tasa de interés para cerca de 235.000 usuarios de créditos educativos.

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La medida establece que los beneficiarios pagarán intereses equivalentes al IPC + 0 %, eliminando el recargo adicional que se aplicaba sobre la inflación.

El beneficio, que representa una inversión superior a $100.000 millones, cobijará tanto a estudiantes que actualmente cursan sus programas académicos como a quienes ya se encuentran en etapa de pago de sus créditos. Para acceder a esta reducción, los usuarios deberán mantener sus obligaciones al día.

Las autoridades aclararon que la medida no significa una condonación del capital adeudado, sino una disminución temporal de los intereses. Además, estará vigente mientras permanezcan disponibles los recursos destinados para financiarla.

La selección de los beneficiarios se realizará de manera automática, sin necesidad de intermediarios, y dará prioridad a las personas que presenten mayores condiciones de vulnerabilidad.

Con esta decisión, el Gobierno busca reducir la presión financiera sobre los estudiantes y sus familias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para acceder a la educación superior.

La medida se presenta como parte de las acciones para ofrecer alivios financieros a los usuarios del ICETEX.

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