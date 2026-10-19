Por: EL PILON SA

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Con la llegada del periodo de matrículas para 2027, muchas familias residentes en Valledupar ya han comenzado a buscar y comparar las mejores opciones educativas para sus hijos. En este panorama, el Ranking Col-Sapiens 2026-2027 se convierte en una herramienta relevante que orienta la selección, al mostrar información actualizada sobre el desempeño académico de trece colegios de la ciudad, agrupados según diferentes niveles de rendimiento. Sin embargo, la elección de una institución educativa va más allá del ranking: implica analizar la propuesta pedagógica, los costos, la ubicación y el bienestar de los estudiantes, aspectos que cada familia prioriza de acuerdo con sus propias expectativas.

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De acuerdo con los resultados presentados, el sistema de clasificación de Col-Sapiens utiliza diez categorías, desde D1, la más alta, hasta D10, la cual se refiere al grupo de menor desempeño académico dentro del listado. Es importante aclarar que esta metodología no asigna puestos individuales; es decir, los colegios que aparecen en la misma categoría D simplemente comparten un nivel de rendimiento, sin que uno sea considerado superior al otro dentro de ese grupo.

En el caso de Valledupar, el Colegio de la Sagrada Familia ocupa la categoría D3, siendo el mejor ubicado del municipio en el listado consultado. Además, esta institución ostenta una calificación AA en el aspecto de certificaciones o acreditaciones, otra escala que evalúa la calidad pero sobre parámetros distintos al desempeño académico. En la categoría D5 figuran cinco instituciones: Colegio Bilingüe de Valledupar (AAA+ en certificaciones), Colegio Santa Fe (AA), Colegio San Fernando (A), Colegio Windsor (A) y Colegio Nacional Loperena, para el que no se evidencia calificación en certificaciones en la plataforma.

El Gimnasio del Norte y el Colegio Colombo Inglés hacen parte de la categoría D6 —con AAA y AA, respectivamente, en certificaciones— mientras que el Colegio Internacional la Sierra está en D7 y cuenta con AAA en certificaciones. En D8 aparecen el Colegio Parroquial el Carmelo y el Gimnasio del Saber, ambos calificados con A, y el Colegio Fisher School, que no presenta información sobre certificaciones. Finalmente, el Colegio Comfacesar Rodolfo Campo Soto se ubica en D9, también con A en certificaciones.

Es fundamental comprender que las categorías D1 a D10 se relacionan directamente con resultados académicos, mientras que las letras A, AA, AAA y demás variantes corresponden al reconocimiento de certificaciones o acreditaciones de calidad. Como aclara la plataforma, una puntuación elevada en certificaciones (como AAA+) no implica necesariamente que el colegio pertenezca a la mejor categoría académica. Ambas escalas miden aspectos diferentes y deben interpretarse por separado.

Según información de Sapiens Research, Col-Sapiens 2026-2027 evaluó más de 14.700 colegios en Colombia y clasificó a 892. El ingreso al ranking exigió tener categoría A+ en la plataforma Prisma del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y un índice general mínimo de 0,80 en los años evaluados: 2024 y 2025. El principal objetivo fue identificar tanto la estabilidad del rendimiento académico como el cumplimiento de certificaciones reconocidas, siguiendo criterios estrictos de investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los mejores colegios de Valledupar según Col-Sapiens 2026-2027?

El Colegio de la Sagrada Familia se destaca en el ranking como el mejor ubicado de Valledupar, al figurar en la categoría D3. Además, el Colegio Bilingüe de Valledupar resalta en certificaciones, alcanzando una calificación AAA+. Otras instituciones como el Gimnasio del Norte y el Colegio Internacional la Sierra también presentan altos niveles en certificaciones, pero la clasificación académica principal la lidera la Sagrada Familia.

¿En qué consiste la clasificación D1 a D10 del ranking Col-Sapiens?

El ranking Col-Sapiens clasifica a los colegios en diez categorías, desde D1 (más alta) hasta D10 (más baja), según su desempeño académico. Esta escala permite agrupar instituciones con resultados similares, sin asignarles posiciones estrictas dentro del grupo. La interpretación correcta de estas categorías es clave para entender el nivel académico de cada colegio en comparación con otros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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