El ranking Col-Sapiens 2026-2027, elaborado por Sapiens Research, evaluó más de 14.700 instituciones educativas de Colombia, de las cuales 892 lograron clasificarse.

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El listado identifica a los colegios según categorías que van de D1 a D10, siendo D1 la más alta, y calificaciones relacionadas con sus certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales.

En la categoría D1 quedaron siete instituciones: Colegio Boston Internacional, de Barranquilla; Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali; Colegio Nuevo Cambridge, de Girón; Colegio Angloamericano, de Bogotá; Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga; Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, y Liceo Campo David, de Bogotá. Además, 25 colegios alcanzaron la categoría D2.

Por su parte, 12 instituciones obtuvieron la calificación máxima, AAA+++. Entre ellas están el Gimnasio Alessandro Volta y el Colegio Los Nogales, de Bogotá; el Colegio Montessori, de Medellín; el Colegio Alemán, de Cali; el Colegio Marymount, de Puerto Colombia, y el Colegio Rochester, de Chía.

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El ranking no se basa en los resultados de las pruebas Saber 11. Sin embargo, los datos de 2025 muestran diferencias importantes en el desempeño académico.

El promedio nacional fue de 262,7 puntos sobre 500, mientras que los 100 colegios con mejores resultados promediaron 365,3 puntos.

El Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, encabezó esa clasificación con 396,5 puntos, seguido del Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, con 394,6, y el Gimnasio Calibio, de Popayán, con 391,4. En contraste, Chocó concentró 47 de las 100 instituciones con menores resultados.

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