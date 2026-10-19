Por: Noticiero 90 minutos

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Tras dos meses del terremoto que sacudió el 10 de agosto a la comuna 18 de Cali, la situación en Altos de Santa Elena continúa siendo crítica. De acuerdo con cifras reveladas por 90 Minutos, en este conjunto residencial, aproximadamente 1.500 familias han resultado damnificadas y 23 torres de vivienda presentan una clasificación roja, que indica un nivel alto de riesgo estructural. El conjunto cuenta con 106 torres en total, de las cuales cuatro presentan ocupación irregular y otras cuatro están actualmente en proceso de construcción. Ante este escenario, los habitantes manifiestan incertidumbre y exigen respuestas sobre el futuro de sus hogares: quieren saber cuáles edificaciones serán demolidas, las posibilidades de reconstrucción y las alternativas disponibles para quienes no puedan regresar.

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La emergencia ha forzado a cientos de personas a buscar refugio en campamentos improvisados. Según la información citada por 90 Minutos, existen 137 campamentos donde se alojan unas 300 personas; aunque algunos han recibido ayudas, muchas familias permanecen a la espera de soluciones claras y definitivas. Las demandas de la comunidad se dirigen principalmente hacia la garantía de vivienda digna y la atención inmediata para quienes, hasta el momento, no han sido beneficiarios de apoyo suficiente.

El impacto del terremoto trasciende la problemática habitacional. Los afectados también enfrentan dificultades de movilidad, lo que complica sus desplazamientos diarios a lugares de trabajo, instituciones educativas y centros de salud, una situación especialmente compleja para adultos mayores. A esto se suma la preocupación por la seguridad, dada la inestabilidad de las torres afectadas y la presencia de ocupaciones irregulares, lo que motiva a los residentes a solicitar un acompañamiento constante por parte de las autoridades.

La crisis también ha perturbado el acceso a la educación. Algunas familias señalan dificultades para mantener la escolaridad de niños y jóvenes, principalmente por la falta de conectividad a internet y limitaciones para continuar las clases de manera remota. Por ello, se solicita que las entidades responsables propongan alternativas para asegurar la continuidad académica de los menores afectados.

En este contexto, la comunidad de Altos de Santa Elena demanda información precisa respecto a ayudas económicas, procedimientos de reubicación y el futuro de las torres comprometidas. Hasta ahora, los habitantes insisten en la urgencia de recibir respuestas y soluciones concretas de las entidades responsables, pues desconocen cuándo podrán retomar una vida normal y segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias y torres están afectadas en Altos de Santa Elena tras el terremoto?

De acuerdo con el informe de 90 Minutos, en Altos de Santa Elena se reportan alrededor de 1.500 familias afectadas. Además, 23 torres han sido catalogadas con clasificación roja debido al alto riesgo estructural, mientras que en total el conjunto residencial cuenta con 106 torres edificadas.

¿Qué problemas enfrentan los damnificados de Altos de Santa Elena en materia de vivienda y educación?

Las familias damnificadas no solo han tenido que abandonar sus viviendas y trasladarse a campamentos improvisados, sino que también enfrentan graves obstáculos para acceder a la educación y la movilidad. Según la información de 90 Minutos, muchas familias presentan dificultades para que los niños y jóvenes continúen sus estudios de manera remota por falta de conectividad, situación que agrava la vulnerabilidad social de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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