Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué celebra su aniversario 476 con una agenda que reúne obras públicas, proyectos educativos y una nutrida programación cultural. De acuerdo con El Nuevo Día, la Alcaldía municipal resaltó los trabajos en infraestructura durante el mes de octubre, que avanzan en diversos frentes de la ciudad tolimense.

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Según Diego Fernando Guzmán, secretario de Educación municipal, más de 80 barrios y más de 300 cuadras han sido intervenidos con mejoras en la red vial. Esto busca no solo facilitar la movilidad, sino también mejorar el acceso de los ciudadanos a diferentes sectores urbanos y rurales. Entre los barrios beneficiados figuran Alaska, Santa Bárbara, San Carlos, La Floresta, El Limonar, Rincón de Piedra Pintada, Villa Marlén, Los Parrales y otros. Además, obras como la recuperación de las canchas Marte y Maracaná y la intervención con placa huella en el sector de Calambeo —clave para el transporte agrícola rural— hacen parte de la agenda.

También se mencionó la avenida 103, un proyecto vial de cerca de 1.500 metros que uniría la glorieta del aeropuerto Perales con Nuevo Tolima. Aunque el presidente de la cartera educativa explicó que el trazado ya está definido y contempla financiación con recursos de valorización, la obra aún no ha concluido. La programación de octubre suma además la entrega de vías en 25 barrios, dos polideportivos y 14 salones comunales.

En educación, Guzmán y Lorena Ballesteros, directora de Cobertura Educativa, presentaron dos proyectos clave para este mes: obras complementarias en la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, con una inversión de 750 millones de pesos, que incluyen rampas, escaleras y cerramiento; y la intervención integral de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, con recursos superiores a los 20.000 millones de pesos. Además, se gestionan fondos ante el Ministerio de Educación Nacional por más de 2.000 millones de pesos para atender los daños de Amina Melendro y Simón Bolívar tras actividad sísmica. A futuro, se planea ampliar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), fortalecer la inclusión y reducir la deserción.

El componente festivo arrancó con el Festival de las Artes y el Festival Internacional del Libro. De acuerdo con la programación relatada por El Nuevo Día, otros eventos destacados incluyeron orquestas tropicales, la Serenata a Ibagué y partidos deportivos gratuitos en el estadio Manuel Murillo Toro. El 14 de octubre, aniversario oficial, se entregó el mural ‘Guardianes de mi Tierra’, se celebró una eucaristía en la catedral y se realizaron conciertos en la Plaza de Bolívar.

La fiesta continúa el resto del mes con el encuentro ‘Ibagué para el mundo’, el Encuentro de Bandas Sinfónicas ‘Ignacio Camacho Toscano’, el Festival Vallenato, el Zonas Sur Fest y el festival ‘Ibagué Ciudad Rock’, que contará con agrupaciones como Kraken y Doctor Krápula. Están agendados además el Primer Encuentro Internacional de Centros Culturales y Museos Panópticos, torneos deportivos y celebraciones para el Día de los Niños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales obras de infraestructura que se están ejecutando en Ibagué durante su aniversario?

Durante la celebración de los 476 años, la Alcaldía de Ibagué ha priorizado obras viales en más de 80 barrios y 300 cuadras, la recuperación de escenarios deportivos como las canchas Marte y Maracaná, y proyectos como la avenida 103 y la intervención en el sector rural de Calambeo. Así lo indicaron voceros como el secretario de Educación y la directora de Cobertura Educativa durante una entrevista con El Nuevo Día.

¿Qué proyectos educativos están incluidos en la agenda de Ibagué para octubre?

Entre los proyectos mencionados por funcionarios municipales están la entrega de obras en la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, con una inversión de 750 millones de pesos, y la intervención integral de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, que supera los 20.000 millones de pesos. Además, la Alcaldía gestiona recursos para reparar daños en colegios afectados por sismos y proyecta fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la inclusión educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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