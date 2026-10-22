Así como salen a la luz múltiples revelaciones del panorama nacional, el legado de uno de los negocios emblemáticos en Colombia toma trascendencia en medio de la amenaza de su final definitivo.

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Presto se acogió a la quiebra después de una complicada situación económica y la Superintendencia de Sociedades aceptó que todavía funcionen sus restaurantes, además de dejarle una carta sobre la mesa.

Mónica Alexandra Macías Sánchez, liquidadora y representante legal de Franquicias y Concesiones S.A.S., confirmó la determinación mediante una circular institucional enviada el 20 de octubre de 2026 a proveedores, acreedores y arrendadores.

La vocera corporativa anunció a través de un comunicado que se pretende sostener las actividades diarias para salvaguardar las plazas de trabajo vigentes y facilitar la colocación de la marca dentro del mercado gastronómico nacional.

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Lo cierto es que esa disposición garantizará “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa Presto en marcha como unidad económica productiva”.

Incluso, el diario La República sorprendió al indicar que “trascendió que ya hay un empresario interesado”, pero en esa misma línea reconoció que “no ha llegado ninguna propuesta formal”.

En ese sentido, apuntó dentro de su explicación que es indispensable “establecer el valor total del negocio, un ejercicio en el que la liquidadora y su equipo están trabajando”.

Con todo ese contexto sobre la mesa como parte de uno de los capítulos más llenos de nostalgia para millones de consumidores durante las más de cuatro décadas de camino, salió a flote la historia de la empresa.

El salvavidas que se busca contra la quiebra abrió paso a conocer los dueños de Presto durante 45 años de recorrido, que la han catapultado como una de las marcas con amplia recordación.

La reconocida marca de hamburguesas Presto inició sus actividades comerciales en 1981 bajo el amparo del Grupo Santo Domingo mediante la corporación Valores Bavaria.

Durante ese ciclo inicial, la empresa experimentó serios contratiempos financieros motivados por la desaceleración económica de finales de los noventa y marcadas discrepancias entre dueños y franquiciados.

Posteriormente, en 2002, la firma Frayco, constituida por antiguos administradores franquiciados, asumió la propiedad definitiva del establecimiento de comida rápida.

Una década más tarde, en 2012, el fondo centroamericano de inversiones Mesoamérica Investment concretó la compra de Frayco, entidad que operaba la célebre cadena.

Lamentablemente, dicha compañía ingresó a un proceso final de liquidación de Presto debido a una acumulación de contingencias que erosionaron gravemente sus ingresos operacionales.

El desplome financiero obligó a Frayco a solicitar la protección contemplada en la Ley 1116 durante 2023, buscando reestructurar sus compromisos comerciales.

Diversos elementos desencadenaron el colapso, destacando la persistente inflación y el incremento de las tasas de interés que elevaron los costos de insumos.

A esta coyuntura desfavorable se sumaron los efectos residuales de la pandemia, los cuales mermaron drásticamente las ventas de la compañía en el mercado.

Adicionalmente, el sostenimiento de más de 100 puntos de venta de Presto generaba gastos fijos insostenibles frente al avance agresivo de marcas rivales como El Corral y McDonald’s.

El crecimiento de los negocios artesanales de hamburguesas estrechó aun más el margen competitivo de la histórica firma en todo el territorio nacional.

Con deudas acumuladas por $104.000 millones y sin capacidad de caja, la compañía recurrió sin éxito a la Superintendencia de Sociedades para intentar un rescate hasta ahora fallido.

Ahora queda esta historia como un impulso para que los empresarios se la jueguen por una marca que es parte de la memoria colectiva de los colombianos, en un capítulo que se espera solo sea un mal recuerdo y una nueva oportunidad para recuperarla de manera exitosa tan rápido como lo dice su nombre.

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