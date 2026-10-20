Presto, en pleno proceso de quiebra, inició formalmente la búsqueda de un inversionista interesado en adquirir su operación comercial completa mientras avanza el trámite de liquidación judicial decretado por las autoridades competentes.

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La Superintendencia de Sociedades facultó a la compañía para mantener abiertas sus sedes de atención al público y su centro industrial de procesamiento, evitando el cierre definitivo de sus instalaciones.

Mónica Alexandra Macías Sánchez, liquidadora y representante legal de Franquicias y Concesiones S.A.S., confirmó la determinación mediante una circular institucional enviada el 20 de octubre de 2026 a proveedores, acreedores y arrendadores.

El fallo de los juzgados mercantiles quedó formalizado en el Auto 2026-01-759994 emitido el 19 de octubre de 2026, abriendo un margen temporal para sostener el flujo operativo del negocio.

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La vocera corporativa puntualizó que sostener las actividades diarias busca salvaguardar las plazas de trabajo vigentes y facilitar la colocación de la marca dentro del mercado gastronómico nacional.

En el comunicado titulado “¡Presto sigue operando!“, Macías Sánchez sostuvo que dicha disposición garantizará “mantener abiertos los restaurantes y la planta, conservar los empleos y, sobre todo, buscar la venta de la empresa en marcha como unidad económica productiva”.

A través del informe replicado por Portafolio, la representante enfatizó que esta alternativa representa el mecanismo más efectivo para sanear el pasivo financiero acumulado con las distintas partes interesadas.

El aval concedido por el organismo fiscalizador regirá hasta 20 días hábiles posteriores a la firmeza jurídica de la calificación y graduación de créditos en los estrados.

Esta etapa operativa no suspende el trámite de disolución iniciado cuando concluyó sin éxito la reestructuración corporativa previa.

El trámite de liquidación comenzó formalmente mediante el Auto 2026-01-747813 del 13 de octubre de 2026, momento en que las autoridades ordenaron la terminación del acuerdo de reorganización empresarial.

Ante dicho panorama, la administración temporal solicitó el 19 de octubre frenar parcialmente ciertos efectos jurídicos para preservar el funcionamiento continuo de los locales clave.

Entre las medidas planteadas figuraron la comercialización continua de existencias, la protección de contratos estratégicos y la contratación de un perito calificado para valorar financieramente la empresa.

Paralelamente, la representante legal planteó esquemas para sufragar pequeñas acreencias de carácter laboral y contratar al personal indispensable durante la contingencia.

Respecto a los pasivos acumulados, las facturas generadas a partir del 14 de octubre de 2026 contarán con prioridad de pago catalogándose directamente como gastos de administración.

Los recursos para cubrir estos gastos saldrán de las ventas registradas en los puntos gastronómicos, abarcando alquileres, insumos y servicios adquiridos en este periodo.

En contraste, los cobros causados con anterioridad al 13 de octubre deberán radicarse formalmente en el expediente judicial respetando los cronogramas normativos del proceso.

Los contratos de arrendamiento y suministros de las sedes activas seguirán vigentes mientras la marca cumpla con sus nuevos compromisos económicos de manera oportuna.

Esta contingencia empresarial marcará el futuro inmediato de una de las marcas de comida rápida más tradicionales del país en su intento por resurgir en el mercado.

¿Cuántos restaurantes tiene Presto en Colombia?

La icónica cadena de comida rápida Presto cuenta actualmente con 104 establecimientos habilitados en el territorio nacional.

El directorio de la compañía confirma la existencia de estas sedes comerciales distribuidas estratégicamente en más de 20 ciudades del país.

Bogotá concentra la mayor proporción de los puntos operativos de la marca de hamburguesas, registrando un total de 37 locales activos.

La firma llegó a operar históricamente hasta 180 puntos de venta, pero ajustó su presencia comercial debido a complejas dificultades financieras.

Recientemente, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de liquidación judicial para la sociedad operadora Franquicias y Concesiones S.A.S.

Pese al proceso legal en curso, las autoridades comerciales autorizaron la operación continua de las sedes para buscar un comprador estratégico.

De este modo, los restaurantes continúan prestando atención al público en centros comerciales, sectores bancarios y corredores viales clave del país.

La red nacional de atención mantiene su infraestructura logística para garantizar el suministro regular a cada uno de los puntos habilitados.

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