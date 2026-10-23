La negociación del salario mínimo en Colombia para 2027 ya comenzó y enfrenta posiciones muy diferentes entre sindicatos y empresarios.

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Las centrales obreras, integradas por la CUT, CTC y CGT, plantean un aumento del 38,5 %, que llevaría el salario básico mensual a cerca de $2.424.003, sin incluir el auxilio de transporte.

Los sindicatos argumentan que todavía existe una amplia brecha entre los ingresos de los trabajadores y el llamado salario mínimo vital.

En contraste, Fenalco propone un incremento mucho más moderado, que no supere el 9 %, teniendo en cuenta principalmente la inflación y la productividad. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, señaló que se debe avanzar hacia un nivel salarial que sea sostenible para las empresas y los trabajadores.

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Centros de análisis y bancos también proyectan un aumento de un solo dígito, entre 7 % y 10 %.

El Ministerio de Trabajo aún no define una cifra y espera datos clave, como la inflación de 2026, estimada entre 6 % y 7 %, y el reporte de productividad del DANE.

Si el aumento del salario mínimo para 2027 fuera solamente del 6 %, pasaría de $1.750.905 a $1.856.959 mensuales, es decir, tendría un incremento de $105.054, sin incluir el auxilio de transporte.

La concertación deberá concluir antes del 30 de diciembre de 2026, para que el nuevo salario entre en vigencia el 1 de enero de 2027.

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