Por: VALORA ANALITIK

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A través del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), administrado por Colpensiones, el fondo público dio a conocer una serie de incentivos económicos para quienes lleven a cabo ahorros programados con miras a tener un sustento económico para la vejez.

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Recuerda la entidad que esta iniciativa de ahorro voluntario está orientada a millones de colombianos que buscan proteger su estabilidad financiera futura según sus capacidades económicas actuales.

El modelo BEPS de Colpensiones ofrece flexibilidad en los aportes, permitiendo a los ahorradores destinar montos variables sin tener en cuenta penalidades ni plazos rígidos, democratizando así el acceso a un ingreso vitalicio durante la tercera edad.

Explicó el fondo que las personas que fortalezcan su capital de ahorro podrán acceder a sorteos entre los cuales se destacan bonos de libre inversión por $1.580.000, ideales para, según la entidad, cubrir necesidades inmediatas o consumos personales.

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También entregará bonos de vivienda: el programa contempla la entrega de bonos para compra y remodelación de inmuebles valorados en $217.000.000.

(Vea también: Colpensiones dará 217 millones para vivienda, ¿quiénes pueden pedirlos y cómo?)

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los afiliados pueden acceder a un seguro de vida totalmente gratuito, que opera como una red de seguridad económica sin generar costos adicionales sobre el saldo acumulado.

Esta cobertura ampara contingencias para garantizar una compensación monetaria en favor de la familia en caso de diagnóstico de enfermedad grave o fallecimiento del titular.

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