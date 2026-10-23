La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció beneficios tributarios para cerca de 200.000 contribuyentes que tienen deudas pendientes con la entidad.

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Las medidas, contempladas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, buscan facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante descuentos y condiciones especiales de pago.

Entre los principales alivios se encuentra una reducción del 85 % en las sanciones por mora y una tasa de interés moratorio del 4,5 % anual.

También se contempla la posibilidad de corregir declaraciones sin pagar intereses y acceder a conciliaciones judiciales con condiciones favorables. Estos beneficios aplican a obligaciones anteriores al 10 de agosto de 2026 y podrán solicitarse hasta el 19 de noviembre de este año.

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Según la entidad, los contribuyentes convocados acumulan 643.332 obligaciones pendientes, cuya cartera morosa asciende a $22,9 billones.

Medellín concentra $8,1 billones, seguida de Cali, con cerca de $5 billones. Bogotá y Bucaramanga registran alrededor de $1,1 billones cada una, mientras que Cúcuta supera el billón de pesos.

Adicionalmente, los damnificados por el terremoto podrán acceder a facilidades de pago de hasta 24 meses sin garantía y reprogramar cuotas de acuerdos vigentes hasta por 12 meses.

La Dian invitó a los deudores a aprovechar estos alivios y consultar los requisitos en su página web o puntos de atención.

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