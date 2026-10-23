La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció beneficios tributarios para cerca de 200.000 contribuyentes que tienen deudas pendientes con la entidad.
Las medidas, contempladas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026, buscan facilitar la normalización de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias mediante descuentos y condiciones especiales de pago.
Entre los principales alivios se encuentra una reducción del 85 % en las sanciones por mora y una tasa de interés moratorio del 4,5 % anual.
También se contempla la posibilidad de corregir declaraciones sin pagar intereses y acceder a conciliaciones judiciales con condiciones favorables. Estos beneficios aplican a obligaciones anteriores al 10 de agosto de 2026 y podrán solicitarse hasta el 19 de noviembre de este año.
Según la entidad, los contribuyentes convocados acumulan 643.332 obligaciones pendientes, cuya cartera morosa asciende a $22,9 billones.
Medellín concentra $8,1 billones, seguida de Cali, con cerca de $5 billones. Bogotá y Bucaramanga registran alrededor de $1,1 billones cada una, mientras que Cúcuta supera el billón de pesos.
Adicionalmente, los damnificados por el terremoto podrán acceder a facilidades de pago de hasta 24 meses sin garantía y reprogramar cuotas de acuerdos vigentes hasta por 12 meses.
La Dian invitó a los deudores a aprovechar estos alivios y consultar los requisitos en su página web o puntos de atención.
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