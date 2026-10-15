Luis Carlos Reyes volvió a poner sobre la mesa sus denuncias sobre presuntas presiones dentro de la Dian y anunció que llevará documentos a la Fiscalía contra Armando Benedetti y Adelina Covo. El exdirector de la entidad acudió este jueves 15 de octubre a una diligencia relacionada con las acusaciones, según dio a conocer Caracol Radio.

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Reyes explicó que la investigación está relacionada con posibles maniobras para ubicar personas recomendadas en cargos de la Dian. “Básicamente es una serie de investigaciones sobre presunto tráfico de influencias para colocar fichas del contrabando en la Dian”, afirmó al medio citado.

El exfuncionario también aseguró que aportará los documentos que considere importantes para el proceso contra Benedetti y su suegra. “No es secreto que yo he venido denunciando ese delito (tráfico de influencias) siendo funcionario y director de la Dian (…) La primera vez que vine a hablar de estas presiones por parte de personas como Benedetti fue aquí con la Fiscalía”, sostuvo.

Las acusaciones también involucran a Adelina Covo. De acuerdo con Caracol Radio, Reyes había señalado que Covo habría solicitado las aduanas de Barranquilla y Cartagena para personas recomendadas por Benedetti. En su cuenta de X, escribió que “Adelina Covo (suegra de Benedetti) estaba en sus cinco sentidos con Nicolás Petro cuando le pidió las aduanas de Barranquilla y Cartagena para los recomendados de Benedetti”.

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El enfrentamiento tuvo otra respuesta de Benedetti, quien afirmó que Reyes habría ubicado a una persona cercana en la jefatura de Aduanas de Cartagena. “La deslealtad a la que usted se refiere (Benedetti) es que no le nombré en la aduana de Cartagena a la persona que usted quería (…) Si hay algo que investigar sobre cualquier nombramiento que yo haya hecho, bien puede hacerlo la Fiscalía, que por lo demás tiene toda la información acerca del mecanismo que utilicé para hacer nombramientos”, respondió Reyes.

Finalmente, en septiembre la Corte Suprema remitió a la Fiscalía el expediente relacionado con las presuntas recomendaciones de hojas de vida en la Dian durante 2024. La Corte consideró que no tenía competencia para investigar a Benedetti y señaló que, con las pruebas analizadas hasta ese momento, no se configuraba el delito de tráfico de influencias.

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