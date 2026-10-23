La compra de Presto por parte del Grupo Nutresa abrió paso a múltiples dudas por parte de más de uno de los consumidores en el mercado a nivel nacional, entre ellos, sobre el futuro de otra querida marca.

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La duda surgió por la evidente existencia en el mismo sector de Hamburguesas El Corral, que es propiedad del mismo conglomerado empresarial en Colombia.

Precisamente sobre ese aspecto salió al paso una de las figuras directivas, Felipe Baquero, presidente de alimentos al consumidor del Grupo Nutresa, que respondió al tema en dos entrevistas.

El representante indicó en Caracol Radio que se van a manejar de forma independiente los negocios de Hamburguesas El Corral y los restaurantes de Presto. “Nuestra intención es fortalecer la marca”, remarcó.

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En ese sentido, lejos de que se contemple una fusión entre ambas cadenas de amplio reconocimiento entre los consumidores, se plantea un reto diferente con cada una.

De hecho, reconoció que él, como muchos colombianos, tiene recuerdos de los 45 años de Presto en Colombia, por lo que soltó múltiples detalles sobre uno de los movimientos claves en el país.

Al ser consultado en Blu Radio sobre el costo de la compra de Nutresa a Presto, Baquero explicó que la transacción “está en trámites”, al remarcar que apenas se dio en la noche del jueves 22 de octubre de 2026.

El directivo resaltó que ese grupo empresarial tiene a su cargo otros productos representativos que se han catapultado en la memoria colectiva, por lo que para este caso se mantiene ese paso.

“Como lo decía, somos operadores de marcas icónicas y cada una tiene su lugar en el corazón de los colombianos que todas sean muy fuertes”, señaló Baquero.

Por esa razón, al declararse un “comedor de hamburguesa profesional”, afirmó que no siente que exista un choque entre los consumidores de El Corral y Presto en el mercado colombiano.

“Cada una tiene su publico y el mundo de las hamburguesas ha crecido tanto que todos somos ‘hamburguesólogos’ y tenemos una favorita”, aseveró en su explicación.

En esa línea, en medio de la situación que llevó a Presto a la quiebra en Colombia, aceptó que desde ya se evalúa “qué tenemos que mejorar y que tenemos que fortalecer”.

Por esa misma razón, es que reconoció que entienden que en el caso de ambas marcas de hamburguesas “nosotros no las vemos como competencia, las vemos como complemento. Tienen sus fanaticadas diferentes, momentos distintos de consumo”.

Sobre la posibilidad de que se cambien los puntos en los que coinciden en centros comerciales y demás, el directivo entendió que esto no es un problema sino que abre la posibilidad a “que se complementen y estén en diferentes momentos de vida de los colombianos”.

Acerca del futuro de los trabajadores de Presto y los cambios que se vayan a contemplar de cara al momento en que se empiecen los movimientos correspondientes fue contundente.

“Estamos tomando la marca tal cual como está operando y trabajando los proveedores que trabajan con ella”, explicó acerca de la posibilidad de nuevos productos en bebidas y demás.

Asimismo, el directivo de Nutresa aclaró que por ahora no se tiene un estimativo actual del dinero que se le va a inyectar a Presto en este nuevo proceso.

En su momento, el conglomerado empresarial Grupo Nutresa oficializó la adquisición total de la cadena Hamburguesas El Corral a finales del año 2014.

La transacción comercial se cerró mediante la compra de Grupo El Elipse, sociedad dueña de la icónica marca de comida rápida colombiana.

El acuerdo financiero se pactó por un valor aproximado de $830.000 millones, consolidando la presencia del grupo en el sector de alimentos.

Con esta importante transacción estratégica, la multinacional antioqueña asumió la operación directa de cientos de puntos de venta en todo el país.

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