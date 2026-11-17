A diferencia de la dura situación para una empresa colombiana, Cencosud puso en operación 12 plantas solares fotovoltaicas en tiendas Jumbo, Easy y Metro ubicadas en siete ciudades colombianas, fortaleciendo la incorporación de energías renovables dentro de su operación comercial nacional.

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Las nuevas infraestructuras funcionan actualmente en establecimientos situados en Bogotá, Girardot, Cali, Cartago, Mosquera, Itagüí y Floridablanca, impulsando procesos concretos de descarbonización energética en puntos estratégicos del sector minorista.

Con una capacidad instalada conjunta de 4.904 kWp, estos sistemas generan cerca de 6,8 GWh de electricidad renovable cada año, destinados prioritariamente a cubrir el autoconsumo operativo de las tiendas.

Al sumar el proyecto solar implementado en Cenco Malls Altos del Prado, operativo desde finales de 2024, la organización supera actualmente los 5.500 kWp de capacidad fotovoltaica instalada en Colombia.

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Ambientalmente, esta generación limpia evita la emisión aproximada de 4.556 toneladas de CO₂e anualmente, produciendo una cantidad de energía equivalente al consumo eléctrico anual de cerca de 3.600 hogares colombianos.

“La sostenibilidad forma parte de las decisiones que tomamos sobre nuestra operación y nuestras inversiones. La puesta en marcha de estas plantas solares fotovoltaicas representa un avance concreto: nos permite incorporar energía renovable, mejorar nuestra eficiencia y reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones. Para Cencosud, sostenibilidad y negocio deben avanzar juntos para construir una compañía más resiliente y preparada para el futuro”, afirmó Raúl Troncoso, Gerente Regional de Sostenibilidad de Cencosud.

El despliegue técnico de Cencosud se ejecutó mediante una alianza especializada con Solcor Colombia, iniciando con la primera planta conectada en febrero de 2026 y culminando con la duodécima en agosto del mismo año.

Ingenieros diseñaron cada sistema según las condiciones arquitectónicas particulares de cada punto comercial, logrando integrar nueve plantas sobre zonas de parqueaderos mediante estructuras tipo ‘carpor’t y tres directamente sobre cubiertas.

Este aprovechamiento estratégico de superficies existentes permitió habilitar generación limpia continua sin interrumpir ni afectar el funcionamiento cotidiano de los supermercados y tiendas de mejoramiento del hogar atendidos diariamente.

“Para Solcor Colombia ha sido un privilegio acompañar a Cencosud en este proyecto, que demuestra que la energía solar es una solución rentable para el ‘retail’. Diseñar e instalar 12 plantas en paralelo en siete ciudades, combinando estructuras tipo carport y cubiertas, fue un reto técnico que asumimos con gran compromiso. Hoy, estas plantas generan ahorros en costos energéticos y, al mismo tiempo, producen energía limpia equivalente al consumo anual de cerca de 3.600 hogares colombianos, lo que confirma que la rentabilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Estamos convencidos de que esta alianza es un referente en Colombia y Latinoamérica para que más compañías del sector y de otras industrias confíen en la transición energética”, afirmó Vicente Muñoz Hernández, Director Comercial y Socio de Solcor Colombia.

Para seleccionar estos 12 inmuebles dentro del universo superior a 100 establecimientos operados en el territorio nacional, los equipos técnicos evaluaron detalladamente las características de cubiertas y capacidad estructural disponible.

Como etapa posterior dentro de su hoja de ruta ambiental, la empresa proyecta analizar la expansión hacia otras sedes comerciales incorporando tecnologías innovadoras como paneles solares ultralivianos de alta eficiencia.

Dicha innovación tecnológica permitiría habilitar nuevas superficies arquitectónicas anteriormente descartadas por restricciones de peso estructural, multiplicando así el potencial de autogeneración eléctrica limpia en futuras instalaciones comerciales del país.

De esta manera, la adopción de generación fotovoltaica distribuida consolida avances medibles en eficiencia energética empresarial y aporta directamente al cumplimiento de metas nacionales de transición hacia fuentes limpias en Colombia.

Cabe recordar que el dueño mayoritario y controlador de Cencosud S.A. (propietario de las tiendas Jumbo, Metro y Easy que están en Colombia, entre otros países) es la familia Paulmann, descendientes de su fundador, el empresario germano-chileno Horst Paulmann Kemna (quien falleció en marzo de 2025).

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