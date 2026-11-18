Por: CENET

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Juan Valdez, la reconocida cadena de café asociada a la Federación Nacional de Cafeteros y a más de 550.000 familias productoras de café en Colombia, anunció que alcanzará 700 tiendas a nivel mundial tras la apertura de un nuevo establecimiento en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, Brasil. Esta tienda, ubicada en la terminal 2 del principal aeropuerto del país, simboliza un nuevo hito dentro del proceso de expansión internacional que la compañía ha sostenido en los últimos años, según indicó la propia empresa.

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El crecimiento de Juan Valdez fuera de Colombia se ha soportado en una estrategia integral de internacionalización, que combina diferentes formatos de tiendas y acuerdos con socios locales. Luis Guillermo Quintero, gerente general, explicó en un comunicado que el éxito de la marca responde a la capacidad de competir en mercados cada vez más diversos, mantener alianzas estratégicas y adaptar la propuesta de valor al contexto específico de cada destino, todo esto sin perder la conexión con su origen colombiano.

Brasil, país cafetero por excelencia y de marcado dinamismo comercial, se consolida como uno de los mercados emergentes clave para Juan Valdez. Además de la apertura en São Paulo, la compañía prevé establecer dos puntos de venta adicionales en territorio brasileño antes de finalizar 2026 y evalúa nuevas ciudades para llegar a más consumidores. Esta expansión se da en un punto estratégico: el aeropuerto de Guarulhos, que movilizó 47,1 millones de pasajeros durante 2025, con un aumento del 8,3% frente al año anterior, de acuerdo con cifras del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC).

Eduardo Fonseca, chief commercial officer (director comercial) para Latinoamérica, manifestó que Brasil representa una fuerte apuesta regional, tanto para públicos locales como internacionales. A la par, la empresa ha logrado incrementar su presencia en otros mercados como México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Turquía y España. De acuerdo con información de la compañía, en Turquía ya suman 29 tiendas y en España esperan cerrar el año con cerca de 15 establecimientos. Además, proyectan alcanzar 100 tiendas en Ecuador y evalúan crecimiento en Norteamérica, Europa y Medio Oriente antes de 2027.

La estrategia no se limita a la presencia física. Juan Valdez afirma que busca fortalecer la distribución de su café empacado en supermercados y mediante plataformas de comercio electrónico, expandiendo así el alcance de su producto más allá de las cafeterías convencionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas tiendas tiene Juan Valdez a nivel internacional y en qué países opera?

Según información de la propia empresa, Juan Valdez ha alcanzado 700 tiendas a nivel mundial, con presencia en países como Brasil, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos, Turquía y España. En Turquía, la marca reportó recientemente la apertura de su tienda número 29, mientras que en España proyecta cerrar el año con aproximadamente 15 establecimientos. Asimismo, la compañía espera contar con 100 tiendas en Ecuador en los próximos años.

¿Cuál es la estrategia de expansión internacional de Juan Valdez según sus directivos?

La estrategia, de acuerdo con declaraciones de Luis Guillermo Quintero y Eduardo Fonseca, consiste en combinar la apertura de nuevas tiendas físicas en ubicaciones estratégicas –como aeropuertos internacionales y grandes ciudades– con la distribución de café empacado a través de supermercados y plataformas de comercio electrónico. Esta expansión se apoya en alianzas locales y la adaptación de la oferta a cada mercado, manteniendo la identidad colombiana de la marca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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