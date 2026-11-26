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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, anunció recientemente que la sexta transferencia del programa Renta Joven se llevará a cabo entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre. Según la información entregada por Prosperidad Social, cerca de 72.244 participantes se verán beneficiados durante este ciclo. Para lograr este objetivo, la entidad destinará 29.501 millones de pesos, que se distribuirán entre los jóvenes matriculados en programas de formación técnica, tecnológica o profesional universitaria, quienes recibirán un apoyo económico de 400.000 pesos.

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De acuerdo con Prosperidad Social, el recurso se dirige principalmente a la financiación de la matrícula del segundo semestre de 2026 para estudiantes en instituciones de educación superior. Adicionalmente, contempla la cobertura de los meses de agosto y septiembre para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En palabras de la directora Suárez, citada durante la presentación del nuevo ciclo, “Acompañamos a los jóvenes en condición de vulnerabilidad hasta culminar su preparación académica”.

En cuanto a las modalidades de entrega, el proceso estará determinado por la información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Los participantes con cuentas de ahorro recibirán la transferencia en dos fechas diferentes, de acuerdo con el último dígito de su documento de identidad: el 26 de noviembre para quienes tienen los números 0, 1, 2, 3 y 4 y el 27 de noviembre para aquellos con los dígitos 5, 6, 7, 8 y 9.

Para los estudiantes que aún no han registrado un producto financiero ante Prosperidad Social, la entidad ha dispuesto la posibilidad de reclamar el recurso en modalidad de giro entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre. Los pagos podrán efectuarse en los puntos habilitados de las empresas SuRed y SuperGiros, disponibles en todo el país. En información difundida por la entidad en redes sociales y ratificada en el sitio oficial de Prosperidad Social, se detallan los canales de atención y el cronograma para el retiro del subsidio.

El ciclo 6 de Renta Joven representa una inversión significativa por parte del estado colombiano orientada a fortalecer las oportunidades de jóvenes en situación vulnerable, asegurando su permanencia en el sistema educativo superior y técnico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realiza la sexta transferencia de Renta Joven y quiénes pueden reclamar el subsidio?

La sexta transferencia de Renta Joven tendrá lugar del 26 de noviembre al 9 de diciembre. Podrán reclamar el subsidio los estudiantes matriculados en formación técnico profesional, tecnológica o profesional universitaria, así como aprendices del SENA que estén en condición de vulnerabilidad y registrados adecuadamente en Prosperidad Social.

¿Cómo se realiza la entrega del subsidio de Renta Joven según el tipo de beneficiario?

La entrega se realiza de manera escalonada para quienes tienen cuenta de ahorros registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), asignando fechas según el último dígito de su documento. Para los jóvenes sin producto financiero informado, el pago se efectúa en modalidad de giro, en los puntos SuRed y SuperGiros, del 26 de noviembre al 9 de diciembre, según lo indicado oficialmente por Prosperidad Social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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