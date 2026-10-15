José Luis y José Armando Cevallos Herrera, conocidos como los siameses de Ecuador, fallecieron el jueves 15 de octubre de 2026 en Colombia, donde permanecían desde abril para recibir terapias que les ayudaran a mejorar su movilidad.

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Los hermanos, oriundos de Milagro, Ecuador, tenían 27 años y se habían convertido en figuras reconocidas por compartir en redes sociales su vida cotidiana, sus sueños y los retos que enfrentaban debido a su condición.

Según medios ecuatorianos, viajaron a Colombia con la esperanza de avanzar en sus terapias y lograr caminar. En sus publicaciones mostraban parte de los ejercicios que hacían para mejorar su equilibrio y acercarse a esa meta.

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La noticia de su muerte fue confirmada por el equipo que los acompañaba a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El mensaje destacó la huella que dejaron con su historia, sus sonrisas y su manera de afrontar la vida.

Los hermanos nacieron unidos y compartían estructuras internas, entre ellas parte del sistema digestivo y el hígado. Aunque durante su infancia se contempló la posibilidad de separarlos, la complejidad médica de una intervención de ese tipo y la decisión que expresaron con el tiempo hicieron que continuaran viviendo juntos.

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“Nacimos juntos, moriremos juntos”: la frase que dijeron semanas antes

La muerte de José Luis y José Armando ha vuelto a poner en primer plano una frase que pronunciaron durante una entrevista con el programa español Y ahora Sonsoles, de Antena 3, en septiembre de 2026.

“No queremos separarnos, nacimos juntos y moriremos juntos”, expresaron cuando hablaron de su vida como hermanos siameses y de la posibilidad de someterse a una cirugía para separarlos.

En esa conversación también explicaron cómo su condición influía en su día a día. José Armando contó que, cuando José Luis se enfermaba, él también podía sentirse afectado, mientras que no siempre ocurría lo mismo a la inversa.

La entrevista permitió conocer la complicidad que habían construido durante toda su vida y la manera en que afrontaban las dificultades sin renunciar a sus proyectos personales.

Además de compartir sus rutinas en redes sociales, los hermanos hablaban de sus aspiraciones y de su deseo de formar una familia. Sus publicaciones buscaban mostrar que podían disfrutar de experiencias y perseguir sus sueños pese a las limitaciones de movilidad.

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