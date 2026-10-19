Por: El Espectador

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El caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay ha vuelto a la atención pública luego de que el ministro de Justicia, Iván Cancino González, solicitara a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, expandir la investigación sobre los hechos ocurridos en junio de 2025. De acuerdo con lo reportado, la solicitud oficial del Ministerio pide que se valoren de nuevo las pruebas aportadas por María Claudia Tarazona, la viuda del senador, especialmente los mensajes divulgados por ella. Tarazona había entregado esa información a la Fiscalía, levantando nuevos cuestionamientos sobre la verdadera estructura detrás de este atentado.

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En una entrevista realizada el 14 de octubre por Noticias Caracol, María Claudia Tarazona aseguró que el dinero usado para financiar el crimen provino de Venezuela. Sumado a esto, declaró que la orden para cometer el asesinato “salió del Congreso”, información que habría recibido en 2025 respecto a amenazas contra los precandidatos presidenciales del partido Centro Democrático, colectividad a la que Uribe Turbay pertenecía y de la que era aspirante presidencial. El ataque en el que perdió la vida ocurrió en junio de 2025 y, desde entonces, la Fiscalía ha mostrado avances en el proceso, según admite el propio Ministerio.

No obstante, la cartera de Justicia considera que el esclarecimiento total del caso necesita avanzar más allá de la identificación de los perpetradores directos. Según la petición del ministro Cancino, es fundamental determinar la cadena completa de mando, así como las rutas de financiación, las órdenes emitidas y los posibles apoyos que pudieron intervenir en este crimen de alto impacto. El Ministerio insiste, además, en la necesidad de indagar sobre presuntos vínculos con alias “John 40”, la organización insurgente conocida como Segunda Marquetalia, actividades de minería ilegal y la procedencia de los fondos que permitieron llevar a cabo el atentado. La meta es que las autoridades judiciales puedan establecer no solo quiénes ejecutaron el crimen, sino también quiénes lo planearon y financiaron, esclareciendo la verdad total detrás de los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel juegan las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe Turbay en la investigación de la Fiscalía?

Las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, han adquirido gran relevancia en la investigación, pues sus afirmaciones apuntan a que el dinero para financiar el crimen provino de Venezuela y que la orden habría salido desde el Congreso. Según lo informado por Noticias Caracol, esta información fue ya entregada a la Fiscalía y, por solicitud del Ministerio de Justicia, debe ser valorada nuevamente para profundizar en el esclarecimiento del caso.

¿Por qué el Ministerio de Justicia insiste en investigar a la Segunda Marquetalia y alias “John 40” en el caso de Miguel Uribe Turbay?

El Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía esclarecer posibles vínculos entre el asesinato del senador y figuras como alias “John 40”, así como la organización llamada Segunda Marquetalia y actividades de minería ilegal. Esto responde a la importancia de identificar la cadena entera que posibilitó el crimen, buscando esclarecer no solo la autoría material, sino a los determinadores e intelectuales que pudieron estar detrás de los recursos y la planeación del atentado.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.