El secuestro masivo registrado el pasado 24 de noviembre en un almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, todavía tiene varios interrogantes por resolver. Aunque la emergencia terminó con la liberación de 87 personas, entre trabajadores y clientes, las autoridades investigan si otros integrantes de la estructura criminal consiguieron escapar antes o durante el operativo policial.

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El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, entregó nuevos detalles sobre el caso en entrevistas con Blu Radio y Noticias Caracol. Entre sus declaraciones mencionó la posible participación de personas que habrían permanecido fuera del establecimiento para facilitar la huida de los responsables, así como la existencia de un vehículo que presuntamente fue utilizado para escapar.

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La principal hipótesis sobre el propósito de los hombres armados y encapuchados que ingresaron al supermercado apunta a un intento de asalto a un carro de valores que, al parecer, debía recoger el dinero recaudado por el establecimiento.

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Sin embargo, los presuntos delincuentes habrían llegado unos 20 minutos después de que el vehículo blindado abandonara el lugar. Cuando los vigilantes alertaron a la Policía sobre la presencia de los sujetos armados, se produjo la reacción de las autoridades y los hombres habrían quedado acorralados.

Ante ese escenario, los señalados habrían retenido a las personas que estaban dentro del almacén. Lo que aparentemente comenzó como un intento de robo terminó en una toma de rehenes que se prolongó durante varias horas.

¿Quiénes son los dos capturados por el secuestro en el Éxito de Cartagena?

Por este caso fueron capturados Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, dos hombres procedentes de Antioquia. El 25 de noviembre, la Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores.

De acuerdo con la información expuesta durante el proceso judicial, los señalados habrían retenido a 87 personas y exigido más de 7.000 millones de pesos, dos camionetas blindadas y la habilitación de un tramo de la vía de TransCaribe para facilitar su eventual salida del establecimiento.

Los dos procesados no aceptaron los cargos durante la audiencia. La diligencia también llamó la atención porque la juez de control de garantías tuvo que llamarles la atención por quedarse dormidos y desviar la mirada mientras se desarrollaba la imputación.

En el operativo, además, murió otro hombre señalado de participar en los hechos. Sin embargo, todavía existen dudas sobre su papel dentro del grupo, pues algunas versiones lo ubican como el supuesto líder de la estructura, mientras que otras plantean que podría haber sido un comprador que se encontraba en el supermercado.

Alcalde de Cartagena habló de otros delincuentes que habrían escapado

Uno de los aspectos que las autoridades buscan esclarecer es cuántas personas participaron realmente en la planeación y ejecución del intento de asalto. En entrevista con Blu Radio, el alcalde Dumek Turbay señaló que la estructura criminal habría tenido más integrantes de los que terminaron involucrados directamente en la toma de rehenes.

“Está claro que había unos bandidos esperándolos para la huida”, manifestó el mandatario, al referirse a la posibilidad de que algunos de los presuntos responsables escaparan cuando comenzó la intervención de la Fuerza Pública.

A esto se suma el relato sobre una cuarta persona cuya presencia fue mencionada durante las declaraciones de algunos de los ciudadanos que permanecieron retenidos.

En diálogo con Noticias Caracol, Turbay explicó que todavía no se ha podido establecer quién sería ese hombre, pues no aparece entre las personas capturadas ni entre quienes estuvieron escondidos o fueron retenidos dentro del establecimiento.

“No apareció en la toma, ni es rehén ni estuvo escondido. Entonces es un tema a resolver, es un dilema que tenemos que aclarar”, afirmó el alcalde.

Vehículo con placas falsas sería clave para identificar a otros implicados

Otro elemento que llamó la atención de las autoridades tiene que ver con un automóvil en el que, presuntamente, habrían escapado otras dos personas relacionadas con el caso.

Según explicó Turbay a Blu Radio, estos individuos se movilizaban en un vehículo que tenía placas falsas. La información llevó a realizar verificaciones para establecer la autenticidad de la identificación del automotor y avanzar en la búsqueda de quienes lo habrían utilizado.

Este dato podría ser importante para determinar si los ocupantes del vehículo participaron en la organización del intento de asalto o si tenían la función de facilitar la salida de los demás involucrados. Por ahora, no se ha confirmado si las dos personas que habrían escapado en ese automóvil son las mismas a las que hicieron referencia algunos de los rehenes o si se trata de otros integrantes de la estructura.

De esta manera, la investigación mantiene varias preguntas abiertas: cuántas personas participaron en el plan, quién es el hombre mencionado por los retenidos y quiénes serían los individuos que presuntamente huyeron en el vehículo con placas falsas.

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Finalmente, el alcalde destacó la actuación de la Fuerza Pública durante la emergencia y señaló que la intervención permitió superar una situación que involucró a decenas de personas sin que terminara en una tragedia de mayores proporciones.

“Todo pudo resolverse de la mejor manera y considero que lo que sucedió acá, por la respuesta de la Fuerza Pública, también es un mensaje de que la Fuerza Pública colombiana está preparada para cualquier tipo de emergencia”, concluyó en Noticias Caracol.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.