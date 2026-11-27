La audiencia contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados de participar en la toma de rehenes del almacén Éxito de Cartagena, dejó una particular postura de su defensa.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Destapan situación por la que fue abatido presunto delincuente en toma de rehenes; hay comunicado)

Durante la diligencia judicial, el abogado José Ricaurte manifestó que no tenía motivos para controvertir los argumentos presentados por los funcionarios sobre el procedimiento de captura.

La posición del defensor se conoció mientras la jueza Ingrid Elena Reyes, del Juzgado 021 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena, revisaba las circunstancias en las que fueron detenidos los dos hombres, luego de la intervención de la Fuerza Pública en el establecimiento comercial.

Lee También

Aunque no presentó oposición frente a la legalización de las capturas, Ricaurte dejó clara la postura que asumiría en representación de sus defendidos: ambos se declararían inocentes de los señalamientos relacionados con el secuestro extorsivo agravado.

Los dos procesados tampoco aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía. De esta manera, quedaron vinculados formalmente al proceso penal, en el que se busca establecer cuál habría sido su participación en la retención de las personas que permanecieron dentro del supermercado durante la emergencia.

Qué dijo el abogado de los señalados durante la audiencia

Según explicó El Tiempo, el abogado José Ricaurte no encontró elementos para oponerse a los argumentos expuestos por los funcionarios durante la diligencia de legalización. Su postura se limitó a ese procedimiento y no significó que aceptara la responsabilidad de los dos hombres en los hechos investigados.

La defensa sostuvo que Torres Manco y Mejía Blandón se declararían inocentes. Esa posición quedó en evidencia cuando la Fiscalía les formuló cargos por secuestro extorsivo agravado, en calidad de coautores, y ambos manifestaron que no los aceptaban.

La legalización de captura y la imputación de cargos corresponden a momentos distintos del proceso. Mientras en la primera diligencia se revisan las condiciones en las que se produjo la detención, con la imputación la Fiscalía comunica formalmente los delitos que atribuye a los investigados.

Jueza aplazó decisión sobre la medida de aseguramiento

Tras declarar legales las capturas, la jueza también avaló la incautación de 495.000 pesos que llevaba uno de los detenidos. Sin embargo, la decisión sobre la medida de aseguramiento quedó pendiente.

La audiencia fue aplazada para el lunes 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana. En esa diligencia, el despacho revisará los elementos presentados, entre ellos las entrevistas realizadas a las personas que estuvieron retenidas en el establecimiento, para determinar si los dos procesados deben permanecer privados de la libertad mientras avanza la investigación.

El caso se originó el 24 de noviembre, cuando un intento de robo a un vehículo transportador de valores terminó en la toma de rehenes en el Éxito del sector La Castellana, en Cartagena. La emergencia se prolongó hasta la madrugada del día siguiente, cuando un operativo de la Fuerza Pública permitió liberar a las personas retenidas y capturar a los dos hombres señalados.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.