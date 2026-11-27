Un ciudadano identificado como Jorge Enrique Baracaldo denunció públicamente en sus redes presuntas irregularidades en la atención del servicio de urgencias del Hospital Universitario San Ignacio, en Bogotá, y pidió la intervención de las autoridades de salud para verificar las condiciones en las que son atendidos los pacientes.

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Según su testimonio, durante su hospitalización ha presenciado situaciones preocupantes, como adultos mayores que permanecen más de 24 horas esperando atención en una silla, pacientes inmunosuprimidos sin las medidas de protección necesarias y presuntos malos tratos por parte del personal asistencial.

Baracaldo también relató un episodio en el que una auxiliar de enfermería habría tenido un enfrentamiento con una adulta mayor. Por este hecho, aseguró que presentó una queja formal ante el hospital.

Además, denunció que una toma de temperatura solicitada desde el mediodía nunca se realizó y que, al preguntar por el procedimiento, recibió una respuesta que calificó de indiferente.

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Aunque reconoció las dificultades del sistema de salud y la sobreocupación hospitalaria, señaló que estas circunstancias no justifican el maltrato, el incumplimiento de órdenes médicas ni la falta de seguimiento a los pacientes.

Por ello, solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud para que investiguen lo ocurrido y adopten las medidas correspondientes.

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