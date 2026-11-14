Después de atravesar uno de los momentos más delicados de su salud, Yamid Amat permanece en casa mientras avanza en su recuperación. Su esposa, Pilar Vargas, habló sobre cómo se encuentra actualmente el reconocido periodista y contó detalles de la intimidad que pocas veces se conocen de una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio colombiana.

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En entrevista con Semana, Vargas aseguró que su evolución ha sido favorable y que, aunque todavía tiene algunas molestias, estas no revisten gravedad. El comunicador, de 84 años, estuvo ocho días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permaneció otros 15 días hospitalizado antes de regresar a su hogar.

La conversación también permitió conocer cómo transcurren sus días lejos de los estudios de televisión y las cabinas de radio. Aunque dejó temporalmente de lado su teléfono celular, ya retomó su uso y volvió a comunicarse con colegas y personas cercanas. Su interés por la actualidad tampoco ha desaparecido: continúa pendiente de las noticias, escucha radio y lee.

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Vargas también recordó algunos episodios personales que marcaron la vida del periodista, entre ellos las despedidas de los medios de comunicación en los que trabajó durante décadas.

Sus declaraciones hacen parte de una conversación en la que también participó Luz Marina Suaza, investigadora y coautora del libro Yamid Amat, vivir la historia, una publicación que reconstruye momentos centrales de su carrera y aspectos de su personalidad.

Así pasa Yamid Amat sus días después de salir de cuidados intensivos

La recuperación del periodista avanza en medio de actividades cotidianas. Según contó su esposa, en casa dedica tiempo a ver fútbol, especialmente los partidos de Independiente Santa Fe, equipo del que es hincha, además de escuchar noticias, leer y caminar.

Uno de los cambios durante su proceso fue dejar el celular a un lado durante cerca de dos meses. Sin embargo, ya volvió a utilizarlo y responde mensajes de sus contactos. Vargas aseguró que sus colegas han estado pendientes de él y que ha recibido muestras de apoyo durante este periodo.

Aunque su estado de salud mejoró, la familia todavía recuerda el susto que vivió cuando tuvo que ingresar a cuidados intensivos. La esposa explicó que actualmente se encuentra mucho mejor y que continúa recuperándose poco a poco, sin perder el interés por lo que ocurre en Colombia.

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La difícil despedida de Yamid Amat de CM& y El Tiempo

Durante la entrevista, Pilar Vargas relató cómo vivió su esposo el final de su etapa al frente de CM&, noticiero que dirigió durante años. Según contó, la despedida fue especialmente dolorosa para él y pasó buena parte de una tarde preparando las palabras que pronunciaría en su última emisión.

La esposa recordó que el periodista estuvo muy afectado y que revisó varias veces el mensaje con el que cerraría el noticiero. Aunque en otras oportunidades había manifestado que trabajaría hasta el día de su muerte, después de su salida de CM& recibió propuestas laborales que finalmente no aceptó.

Su retiro de El Tiempo también fue un episodio difícil. Vargas contó que Amat recibió una llamada en la que le comunicaron que no continuaría escribiendo para el diario. En medio de la conversación, pidió que le permitieran terminar el mes o entregar una última columna, pero la respuesta fue negativa.

La investigadora Luz Marina Suaza agregó que para la última emisión de CM& habían preparado una despedida especial, pero el periodista pidió que el noticiero se desarrollara con normalidad, sin dedicarle un espacio particular.

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