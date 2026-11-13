El regreso de ‘Sin senos sí hay paraíso’ a las pantallas está marcado por un recuerdo doloroso para sus protagonistas. Catherine Siachoque y Fabián Ríos hablaron sobre el ataque ocurrido durante las grabaciones de la serie en Bogotá, el pasado 18 de abril, un hecho que cobró la vida de dos integrantes del equipo de producción.

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En una entrevista con People en Español, los actores compartieron cómo vivieron aquel episodio y las consecuencias emocionales que dejó entre sus compañeros. La agresión ocurrió en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, cerca del Instituto Roosevelt.

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Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba como productor de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, conductor oficial de la producción.

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Catherine Siachoque aseguró que el ataque dejó una huella en el elenco

La actriz bogotana, recordada por interpretar a doña Hilda en la historia, reconoció que lo sucedido sigue siendo un episodio difícil de asimilar para quienes compartieron jornadas de trabajo con las víctimas.

“Yo creo que es algo que nos marcó a todos, a los que éramos más cercanos tal vez, para siempre. No es que ya pasó y ya quedó allí, nos cambió para siempre”, expresó Siachoque durante la conversación con el medio estadounidense.

El impacto fue tal que, después de lo ocurrido, un sindicato del sector audiovisual pidió detener las grabaciones para revisar las condiciones y los protocolos de seguridad durante los rodajes en espacios públicos.

Pese a las dificultades emocionales, el equipo decidió continuar con el proyecto. Según explicó la actriz, esta determinación también tuvo el respaldo de los familiares de los trabajadores fallecidos.

“La mejor manera de honrarlos es seguir adelante con lo que ellos empezaron, seguir adelante con este proyecto por el que ellos tanto trabajaron. Incluso he hablado con sus familias y opinan que ha sido lo mejor”, contó.

Fabián Ríos estuvo a segundos de encontrarse en el lugar del ataque

Por su parte, Fabián Ríos reveló que un cambio de último momento en la programación de las grabaciones evitó que estuviera en el sitio exacto donde ocurrió la agresión.

El actor santandereano aseguró que su equipo tenía previsto trabajar a pocas cuadras de ese punto, pero la locación fue cancelada cuando faltaban apenas segundos para iniciar.

“Estuve a 60 segundos de que me pasara esa situación a mí porque prácticamente nos cancelaron la locación en los últimos 60 segundos. Estábamos a pocas cuadras de ese lugar”, relató.

Ríos también recordó que abandonó el sector con una sensación extraña, sin imaginar lo que había sucedido. Poco después recibió la llamada en la que le informaron sobre el ataque.

Durante la entrevista, el actor aprovechó para hacer un llamado a las autoridades y a las instituciones encargadas de evaluar las condiciones de las personas que reciben atención en salud mental.

“Es lamentable que tal vez dejen sueltas a personas que tengan problemas de esa índole a nivel mental. Es un llamado de atención a los gobiernos y, sobre todo, a las entidades privadas a que tengan mucho cuidado con las personas a las que les dan de alta”, manifestó.

Mientras el elenco recuerda uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado durante una producción, ‘Sin senos sí hay paraíso’ se prepara para regresar con su cuarta temporada.

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La serie, protagonizada por Carmen Villalobos, Catherine Siachoque, Majida Issa y Gregorio Pernía, tiene previsto su estreno en Telemundo el lunes 16 de noviembre. Un mes después, llegará a Disney+ para el público de América Latina.

Entretanto, el proceso judicial por el ataque continúa en Colombia. Según la información suministrada, la Fiscalía adelanta el análisis de las cámaras de seguridad del sector para reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

También se estudia la situación jurídica de dos integrantes del equipo de producción, cuya defensa prepara argumentos relacionados con una posible legítima defensa.

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