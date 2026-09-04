Fabián Ríos se sumó a la preocupación que existe en redes sociales por Francisco Bolívar, quien publicó un extraño video. Ante los comentarios que surgieron, el intérprete del personaje Albeiro Manrique, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, salió nuevamente en defensa de su amigo y pidió que su situación sea abordada desde la empatía.

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Ríos, publicó una fotografía junto a Bolívar y aprovechó el mensaje para pedirles a sus seguidores que evitaran los señalamientos contra su colega. El actor recordó la amistad que mantienen desde hace años y destacó los momentos que han compartido dentro y fuera de las grabaciones.

En su publicación, planteó que las personas no siempre conocen las circunstancias que atraviesa alguien en su vida personal. Por eso, pidió que antes de emitir juicios sobre Francisco Bolívar se tenga en cuenta que detrás de lo que una persona muestra públicamente puede existir una situación que los demás desconocen.

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“Mi hermano, el hombre que ven en esta foto conmigo, nos ha regalado durante años algo que no tiene precio: risas, alegría, emociones y momentos que muchos llevamos en el corazón. Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo”, indicó el actor.

Fabián Ríos pidió acompañar a Francisco Bolívar con amor

El actor también hizo un llamado a sus seguidores para que, en lugar de aumentar las críticas, opten por enviarle mensajes de apoyo y afecto a Bolívar. Su petición incluyó una invitación a orar por su compañero y a recordarle que cuenta con personas que están dispuestas a acompañarlo.

“No somos Dios para juzgar. Y ninguno de nosotros está libre de caer.

Por eso hoy les pido, con el corazón en la mano: No echemos más leña al fuego. Oremos. Mandemos amor. Mandemos abrazos. Recordémosle que no está solo”, fue la solicitud del actor.

Ríos cerró su mensaje insistiendo en que el respaldo puede ser más útil que los señalamientos cuando alguien atraviesa una situación difícil. Su postura volvió a despertar comentarios de seguidores que manifestaron preocupación y solidaridad con Francisco Bolívar.

“Nadie sabe la batalla que otra persona está librando por dentro. Pregúntate: ¿qué harías tú si un día el dolor de tu alma te dejara sin fuerzas para levantarte? ¿No querrías que alguien te abrazara en lugar de señalarte?

¿Que te tendieran la mano en lugar de empujarte más hacia el abismo?”, agregó.

La preocupación por el actor no es nueva. En mayo de este año, Fabián Ríos ya había pedido oraciones por su compañero, luego de que se conociera su salida de las grabaciones de una nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’. En aquella oportunidad tampoco entregó detalles sobre lo que estaba ocurriendo.

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¿Por qué hay preocupación por Francisco Bolívar?

El nuevo pronunciamiento de Ríos se produjo después de que Bolívar compartiera un video en sus redes sociales que provocó inquietud entre algunos seguidores. En la publicación, el actor habló de estar atravesando un momento de “paranoia” y mezcló referencias a extraterrestres, energía, gravedad e inteligencia artificial.

El contenido provocó distintas interpretaciones. Algunos usuarios expresaron preocupación por el estado emocional del actor, mientras que otros recordaron que Bolívar suele publicar materiales que combinan humor, exageración y actuaciones.

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Por ahora, no existe un diagnóstico médico divulgado públicamente que permita establecer cuál es la situación de salud de Francisco Bolívar. Por eso, las versiones que circulan en redes y algunos medios deben entenderse como especulaciones y no como una confirmación sobre su estado.

Fabián Ríos, entretanto, optó por centrar su mensaje en la importancia de acompañar y evitar los juicios, especialmente frente a situaciones personales que no son conocidas en su totalidad por el público.

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