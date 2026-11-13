En medio de una jornada de luto para el vallenato, una reciente fotografía del cantante ‘Kbeto’ Zuleta conmovió a propios y extraños al verlo sonriendo, lo que provocó profundo alivio entre sus familiares, amigos y fanáticos, quienes siguen atentamente su evolución tras el grave accidente vial.

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La imagen, aparentemente tomada durante una videollamada, muestra al intérprete recostado con semblante optimista, provocando inmediatas reacciones de alegría dentro del folclor colombiano luego de semanas llenas de angustia.

Su hermano Candé Zuleta divulgó la instantánea en sus plataformas digitales, acompañándola de una sentida dedicatoria: “Dios nunca abandona a sus hijos, te amo hermanito”, expresó en su cuenta.

Seguidores y colegas respondieron rápidamente con múltiples mensajes de solidaridad y fortaleza para respaldar al entorno cercano del artista durante este complejo proceso de rehabilitación hospitalaria en el Caribe.

Actualmente, el músico permanece internado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, centro asistencial donde un equipo médico especializado monitorea permanentemente cada avance de su estado clínico general.

Desde su traslado aéreo en avión ambulancia ocurrido el pasado 27 de octubre, el paciente ha evidenciado progresos significativos que mantienen viva la esperanza de su pronta salida.

El 31 de octubre despertó de manera espontánea, permitiendo retirar con éxito la ventilación mecánica, aunque posteriormente debió ingresar al quirófano el 4 de noviembre para dos cirugías adicionales.

Previamente, su hermano, el médico Héctor Arturo Zuleta, detalló que el vocalista permanecía consciente y estable mientras aguardaba nuevos procedimientos quirúrgicos necesarios para corregir completamente sus lesiones traumáticas.

Asimismo, el médico Jorge Mario Córdoba ratificó que el intérprete continúa “evolucionando satisfactoriamente” bajo estricta supervisión clínica en la unidad hospitalaria barranquillera donde recibe tratamientos integrales.

Más allá del dolor físico, el artista afrontó un devastador impacto emocional tras recobrar el conocimiento y enterarse del fallecimiento de varios integrantes de su agrupación musical en el siniestro.

Según relató Córdoba, apenas despertó indagó inmediatamente por la suerte de sus compañeros y rompió en llanto al confirmar la trágica pérdida ocurrida durante aquel desplazamiento terrestre.

Ante este difícil panorama emocional y clínico, sus allegados solicitan a la fanaticada vallenata mantener las cadenas de oración por la salud plena de Kbeto Zuleta.

¿Qué pasó en accidente del bus de ‘Kbeto’ Zuleta?

El autobús en el que viajaba el cantante vallenato ‘Kbeto’ Zuleta sufrió un grave accidente de tránsito en carreteras del departamento de Bolívar durante octubre de 2026.

El siniestro vial ocurrió en horas de la madrugada sobre la vía que comunica los municipios de Arjona y Gambote, cuando la agrupación regresaba de cumplir presentaciones musicales.

Según los reportes oficiales de las autoridades de tránsito, el vehículo de transporte especial perdió el control, se salió de la calzada y terminó volcado violentamente.

El fuerte impacto dejó como saldo trágico el fallecimiento de tres personas en el lugar de los hechos, incluyendo integrantes clave del equipo técnico y musical del artista.

Además, varios músicos resultaron con múltiples traumatismos y fracturas de consideración, obligando al despliegue inmediato de ambulancias y organismos de socorro para trasladarlos hacia centros asistenciales cercanos.

El vocalista Kbeto Zuleta sufrió heridas de gravedad y trauma craneoencefálico severo, por lo que ingresó inicialmente de urgencia a un hospital en Cartagena bajo pronóstico reservado.

Posteriormente, debido a la complejidad de su cuadro clínico, el equipo médico autorizó su traslado aéreo en avión ambulancia hacia la Clínica Iberoamérica de Barranquilla el 27 de octubre.

Las investigaciones preliminares adelantadas por la Policía de Tránsito analizaron hipótesis relacionadas con un posible microsueño del conductor o fallas mecánicas en el sistema de dirección del automotor.

El suceso generó profunda consternación dentro del folclor vallenato, provocando múltiples mensajes de solidaridad de colegas, familiares y seguidores que siguen atentamente la recuperación hospitalaria del intérprete.

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